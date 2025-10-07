Así cambió la percepción de Ceci de la Cueva sobre Danna en el musical Wicked

En 2009, el musical Wicked llegó a la Ciudad de México, marcando un hito en el teatro musical nacional. Dos de las protagonistas fueron Ceci de la Cueva y Danna, quienes compartieron escenario en una etapa crucial de sus carreras. Pero, ¿qué pensaba Ceci de Danna antes de conocerse? En una entrevista reciente, la actriz compartió cómo fue su percepción inicial y cómo la convivencia transformó esa relación en una amistad verdadera.

De la curiosidad a la admiración

Ceci confesó que, antes de tratarla, había escuchado comentarios negativos alrededor de Danna. Sin embargo, ella misma decidió no dejarse llevar por la opinión de terceros:

Yo siempre que conozco a alguien empiezo desde cero. No mezclo experiencias ajenas con las mías. Ceci de la Cueva.

La primera impresión llegó en Nueva York, cuando ambas fueron presentadas como parte del elenco que alternaría funciones. Allí, en un gesto espontáneo, Ceci invitó a Danna a buscar cupcakes en Magnolia Bakery, y juntas corrieron en tacones por las calles para compartir ese momento que selló el inicio de su complicidad.

Manuel Velasquez/Getty Images

El impacto de su talento

La verdadera revelación llegó cuando Ceci escuchó a Danna cantar “The Wizard and I” frente al mismísimo Stephen Schwartz, compositor del musical:

Se me pusieron los pelos de punta, me movió el alma. Ahí entendí por qué estaba en ese lugar, por qué la habían elegido. No fue solo admiración, algo en mi humanidad se movió. Ceci de la Cueva.

Ese instante transformó su percepción en respeto profundo, reconociendo no solo el talento de Danna, sino también la oportunidad de compartir algo grande juntas.

Una amistad auténtica

A pesar de la diferencia de edades, Ceci encontró en Danna una conexión única que iba más allá de los escenarios:

Cuando estamos juntas, no somos las adultas que todos ven, somos Ceci y Danna niñas. Es de las pocas amistades donde puedo abrir esa puertita y dejar salir a mi niña interior sin miedo. Ceci de la Cueva.

Esa complicidad se reforzó más adelante en el mundo del doblaje, consolidando una relación que nació en la curiosidad, creció en la admiración y se mantiene en la sinceridad.

Cristopher Rogel Blanquet/Getty Images

La historia de Ceci de la Cueva y Danna es una prueba de que la amistad en el medio artístico puede surgir de manera inesperada. Lo que comenzó con dudas y comentarios externos, se transformó en una relación basada en respeto, ternura y una conexión genuina. Su paso por Wicked en 2009 no solo dejó huella en el teatro musical mexicano, también marcó el inicio de una amistad entrañable que sigue brillando.