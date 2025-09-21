Suscríbete
Entretenimiento

Gavin Casalegno rompe el silencio sobre el “hate” hacia Jeremiah en The Summer I Turned Pretty

En la serie que ya supera los 25 millones de espectadores, Gavin Casalegno rompe el silencio y revela cómo enfrentó las críticas hacia Jeremiah

September 20, 2025 • 
Tania Franco
Gavin Casalegno - The Summer I Turned Pretty" - Team Jeremiah

Lyvans Boolaky/Getty Images

El actor Gavin Casalegno, quien interpreta a Jeremiah en la exitosa serie de Amazon Prime The Summer I Turned Pretty, habló por primera vez sobre la intensa reacción de los fans a su personaje durante la última temporada.

La serie —que se ha convertido en un fenómeno global— presentó un giro dramático cuando Jeremiah fue infiel a Belly y, posteriormente, al disculparse, le propuso matrimonio, provocando una ola de críticas en redes sociales.

Creo que tener límites saludables con las redes sociales fue lo más importante. Honestamente, el ‘roast’ más fuerte que recibí fue de mi hermana. En nuestro chat familiar incluso me cambió la foto de perfil a Willy Wonka por un tiempo.
Gavin Casalegno.

The Summer I Turned Pretty - Belly - Jeremiah - Conrad

Lyvans Boolaky/Getty Images

El actor también aseguró que, pese a la polémica, se siente agradecido por el cariño del público y por el impacto del proyecto en su carrera.

Realmente lo disfruté. Estoy simplemente feliz de estar aquí.
Gavin Casalegno.

El actor dejó claro que, más allá de las críticas, valora la conexión que la audiencia ha tenido con The Summer I Turned Pretty. Gavin Casalegno confirma su compromiso con la serie y su madurez para manejar la exposición mediática, consolidándose como uno de los actores jóvenes más comentados de la plataforma.

The Summer I Turned Pretty Gavin Casalegno
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
