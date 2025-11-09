El Zócalo se iluminó con el legado de Juan Gabriel gracias a Netflix

El Zócalo capitalino volvió a vibrar con la voz y la presencia inmortal de Juan Gabriel, gracias a la proyección especial organizada por Netflix, que presentó el emblemático concierto del artista en el Palacio de Bellas Artes de 1990.

Medios y Media/Getty Images

Miles de fans acudieron a la plaza principal del país para rendir homenaje al ícono mexicano, ondeando banderas, entonando sus canciones y recordando el legado de uno de los intérpretes más queridos de la música latina.

Medios y Media/Getty Images

Las pantallas gigantes y las luces que iluminaron el escenario revivieron la magia del show original, mientras el público coreaba temas como Querida, Amor eterno y Hasta que te conocí.

Medios y Media/Getty Images

El evento, transmitido por Netflix México, no solo celebró la trayectoria del Divo, sino también el impacto cultural que su música sigue teniendo generaciones después. Fue una noche de orgullo nacional, emoción y memoria colectiva en la que Juan Gabriel, una vez más, llenó de vida el Zócalo capitalino.