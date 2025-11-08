“La belleza se desvanece, pero el impacto que creamos permanece”, el conmovedor mensaje de Fátima Bosch

Con voz firme y mirada llena de emoción, Fátima Bosch Fernández, Miss Universe México 2025, compartió un mensaje que ha resonado en redes sociales por su profundidad y autenticidad. En su video oficial del certamen, la modelo tabasqueña habló sobre su propósito de vida y los proyectos sociales que la han definido dentro y fuera de la pasarela.

No quiero un éxito vacío. Quiero un éxito que se mida en las vidas que toco. Una corona no tiene valor si no ilumina la vida de los demás. Fátima Bosch.

Desde los 14 años, Fátima ha visitado el Hospital Oncológico de Tabasco, donde descubrió que la verdadera fortaleza está en los niños que, a pesar del dolor, siguen luchando con sonrisas llenas de esperanza.

A través de su iniciativa Corazón Migrante, ha trabajado en favor de las personas migrantes, diseñando sudaderas con mensajes de empatía para recaudar fondos y generar conciencia social.

Otro de sus proyectos, Ruta Monarca, busca proteger a la mariposa monarca y su ecosistema. En él, Fátima ha promovido la reforestación, la siembra de algodoncillo —planta vital para la especie— y talleres comunitarios que benefician tanto al medio ambiente como a las familias que dependen de él.

Cuando la empatía nos guía, podemos cambiar el universo. Fátima Bosch.

Con este discurso, Fátima Bosch no solo representa a México en el escenario internacional, sino también a una generación de mujeres que entienden que defienden su voz y se unen ante el mundo.