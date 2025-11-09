Suscríbete
Entretenimiento

Jennifer Aniston revela por qué no quiso adoptar

La actriz habló con honestidad sobre su decisión de no ser madre adoptiva

November 09, 2025 • 
Tania Franco
James Devaney/GC Images

Durante una reciente entrevista, Jennifer Aniston se sinceró sobre un tema que ha acompañado su vida personal y mediática durante años: la maternidad. La actriz explicó por qué nunca consideró la adopción como una opción, a pesar de las sugerencias de muchas personas.

Cuando la gente dice: ‘pero puedes adoptar’. No quiero adoptar. Quiero tener mi propio ADN en una pequeña persona. Esa era la única manera, egoísta o no, lo que sea. Eso era lo que quería.
Jennifer Aniston.

Aniston añadió que, aunque hubo momentos en los que pensó en las personas con las que pudo haber formado una familia, su deseo siempre estuvo ligado a la posibilidad de tener hijos biológicos.

Cuando conoces a alguien y piensas: ‘Dios, habríamos tenido hijos maravillosos’.
Jennifer Aniston.

Jennifer Aniston y Brad Pitt

Evan Agostini/Getty Images

Con estas palabras, Jennifer Aniston no solo deja claro que su elección fue profundamente personal, sino que también busca normalizar que no todas las mujeres deseen —o sientan el llamado— de la maternidad en las mismas formas.

jennifer aniston
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
