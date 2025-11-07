Hilary Duff presenta su primer sencillo “Mature” tras una década alejada de la música

Hilary Duff de 38 años, se convirtió en uno de los rostros más importantes de la televisión gracias a su papel protagonista en Lizzie McGuire en 2001. Cuando tenía solo 13 años, Hilary saltó a la fama y desde entonces ha formado parte de la industria.

Duff anunció recientemente su regreso a la música tras una década alejada del foco mediático. La famosa ya publicó su primera canción, con la que da inicio a una nueva etapa en su vida profesional.

El pasado mes de septiembre, la famosa reveló que había firmado con Atlantic Records, sello discográfico que lleva a artistas como Bruno Mars y Ed Sheeran.

Hasta el momento, la cantante acumula 1,8 millones de oyentes mensuales en Spotify un día después del lanzamiento de “Mature” el día de ayer, canción coescrita y producida por su esposo, Matthew Koma.

En una entrevista con Variety expresó, “necesitaba sentirme segura y tener a las personas adecuadas a mi lado y estar absolutamente preparada para el 100%. Sinceramente, necesitaba tener 10 años de vida a mis espaldas. Tenía mucho que decir. Este álbum es como el funcionamiento interno de mi cerebro y estoy muy emocionada por volver a conectar con la gente a ese nivel, un nivel muy orientado al futuro”.