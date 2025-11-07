Suscríbete
Entretenimiento

Hilary Duff presenta su primer sencillo “Mature” tras una década alejada de la música

La cantante actriz lanzó su nueva canción y próximamente se estrenará una docuserie sobre su vida, la crianza de sus cuatro hijos y los ensayos de su vida a los escenarios

November 07, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
hilary-duff-vuelve-a-los-escenarios.jpg

Hilary Duff de 38 años, se convirtió en uno de los rostros más importantes de la televisión gracias a su papel protagonista en Lizzie McGuire en 2001. Cuando tenía solo 13 años, Hilary saltó a la fama y desde entonces ha formado parte de la industria.

Duff anunció recientemente su regreso a la música tras una década alejada del foco mediático. La famosa ya publicó su primera canción, con la que da inicio a una nueva etapa en su vida profesional.

El pasado mes de septiembre, la famosa reveló que había firmado con Atlantic Records, sello discográfico que lleva a artistas como Bruno Mars y Ed Sheeran.

Hasta el momento, la cantante acumula 1,8 millones de oyentes mensuales en Spotify un día después del lanzamiento de “Mature” el día de ayer, canción coescrita y producida por su esposo, Matthew Koma.

En una entrevista con Variety expresó, “necesitaba sentirme segura y tener a las personas adecuadas a mi lado y estar absolutamente preparada para el 100%. Sinceramente, necesitaba tener 10 años de vida a mis espaldas. Tenía mucho que decir. Este álbum es como el funcionamiento interno de mi cerebro y estoy muy emocionada por volver a conectar con la gente a ese nivel, un nivel muy orientado al futuro”.

Hilary Duff
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
Más contenido como este
michael-jackson-serie.jpeg
Entretenimiento
Presentan tráiler de la biopic de Michael Jackson
November 06, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
kanye-west-concierto-mexico.jpg
Entretenimiento
Kanye West anuncia concierto en la Ciudad de México
November 06, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
Álvaro Cervantes da voz al silencio en la película "Sorda"
Entretenimiento
“El mundo no está hecho para quienes no oyen”, Álvaro Cervantes nos habla de su nueva película: Sorda
November 06, 2025
 · 
Tania Franco
Frases de Fátima Bosch
Entretenimiento
Frases que nos enamoraron de Fátima Bosch
November 06, 2025
 · 
Tania Franco
ludwika-paleta-nicolas-haza-pelicula .jpg
Entretenimiento
Ludwika Paleta y su hijo comparten créditos en la pantalla
La actriz y su hijo protagonizan juntos la película “Después”, que se estrenará próximamente
November 06, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
Ximena Sariñana reflexiona sobre lo dañino que fue ser comparada con Natalia Lafourcade
Entretenimiento
Ximena Sariñana reflexiona sobre lo dañino que fue ser comparada con Natalia Lafourcade
La cantante reveló cómo esa rivalidad afectó su autoestima
November 06, 2025
 · 
Tania Franco
Jacob Elordi revela que vivió en su auto antes de ser elegido para Euphoria
Entretenimiento
El día que Jacob Elordi casi deja la actuación, esta es la audición que cambió su destino
El actor australiano confesó que atravesaba un momento difícil en Los Ángeles cuando hizo la audición que cambiaría su carrera
November 05, 2025
 · 
Tania Franco
cher-habla-de-su-novio.jpeg
Entretenimiento
Cher habla de la diferencia de edad entre ella y su novio 40 años menor
La cantante de 79 años dijo que esto no representa un problema en su relación con Alexander “AE” Edwards
November 05, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
cristiano-ronaldo-georgina-rodriguez-bodajpg
Entretenimiento
Cristiano Ronaldo habla de su boda con Georgina Rodríguez y revela cuándo será
El futbolista portugués reveló cuándo planea celebrar su boda con la madre de sus hijos
November 05, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez