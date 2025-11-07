Suscríbete
Brad Pitt demanda a Angelina Jolie por 35 millones de dólares

El actor reclama esta cantidad en concepto de daños y perjuicios por la venta de su parte del Château Miraval

November 07, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
Getty

La batalla legal entre la expareja continúa, después de que la actriz Angelina Jolie vendiera a un empresario sus participaciones en el viñedo que adquirió con el padre de sus hijos, en Francia.

Aunque su divorcio concluyó desde hace un año, los famosos actores continúan en pleito por los viñedos del Château Miraval, en Francia, propiedad en la que se casaron en 2014.

La revista People informó que Brad Pitt demandó a Angelina Jolie por 35 millones de dólares en daños y perjuicios relacionados con la finca que ambos compraron en 2008. El conflicto que provocó la demanda de Pitt empezó cuando la madre de sus hijos vendió una parte de sus participaciones a un empresario ruso tras su separación, a pesar de que según él, existía un acuerdo de no realizar ninguna transacción sin el consentimiento del otro.

Por su parte, Jolie había contrademandado, argumentando que nunca hubo dicho acuerdo y que la venta fue simplemente una manera de cerrar un capítulo doloroso en su vida y la de sus seis hijos.

Brad Pitt está buscando una indemnización por los supuestos daños causados a las operaciones en curso del viñedo, también reclamaban que presentase los documentados “relacionados con las razones por las que Pitt necesitaba un acuerdo de confidencialidad de cuatro años que cubría su conducta indebida personal y entendían que esas comunicaciones “son clave para el núcleo del caso”. Su defensa afirmó que Pitt no quería comprarle parte de su negocio, ya que ella se negaba a firmar dicho acuerdo de confidencialidad “diseñado para obligarla a guardar silencio sobre el abuso y el encubrimiento, en referencia al incidente ocurrido en un vuelo privado en 2016 que llegó a ser investigado por el FBI.

La próxima audiencia pública del caso está programada para el 17 de diciembre.

Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
