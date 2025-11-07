Nawat acusa a Fátima Bosch de mentir sobre la polémica en Miss Universo

Nawat Itsaragrisil escribió en sus redes sociales, en medio de la controversia que enfrenta por haber humillado a Fátima Bosch, la representante de México en el certamen de belleza.

Nawat escribió en referencia al insulto hacia Bosch, “la libertad de expresión (voz) es importante, pero si la voz son mentiras no se llamaría libertas de expresión (voz)”.

Durante un encuentro con medios tailandeses, Nawat negó haber llamado “dumb head” a Bosch, y según su versión, lo que realmente dijo fue “damn it”, y aseguró que sus palabras fueron malinterpretadas por medios de habla hispana. Además, explicó que el llamado al personal de seguridad durante el altercado no tuvo la intención de intimidar a la concursante mexicana. De acuerdo con su declaración, solo pidió que cerraran la puerta del lugar para controlar el ambiente y mantener el orden de las participantes.

Tras el hecho que ha causado indignación en todo el mundo, especialmente en países de América Latina, ofreció una disculpa pública, sin embargo, aclaró que lo hizo porque fue se lo exigieron los organizadores del concurso global.

En sus palabras, expresó que se siente incomprendido y aislado, especialmente por el rechazo que ha recibido de la comunidad latina. “Unos cuantos videos de latinos me rechazaron mayoritariamente. Me han hecho sentir muy deprimido en todo lo que se ha ido acumulando todo el tiempo”.