Millie Bobby Brown y David Harbour posan entre abrazos y risas tras acusaciones de la actriz

Millie Bobby Brown y David Harbour sorprendieron a todos al aparecer juntos en medio del estreno de la quinta y última temporada de la exitosa serie de Netflix.

Ambos se dejaron ver entre risas y abrazos, luego de que el sábado pasado Daily Mail aseguró que Millie había acusado a su compañero de elenco por maltrato y acoso laboral. Según el diario británico, la actriz presentó una extensa denuncia a la producción de Netflix sobre el comportamiento de Harbour poco antes de comenzar a grabar la quinta temporada de Stranger Things.

La queja de la actriz habría puesto en marcha una investigación interna que duró varios meses, sin embargo, Netflix no hizo ninguna declaración al respecto y tampoco lo hicieron los principales involucrados en la serie.

Los rumores de que exista una tensa relación entre los actores quedaron enterrados, ya que en la premiere de la temporada final, se mostraron muy cercanos y afectuosos, cerrando el ciclo de especulaciones sobre supuestas fricciones en el set.

Apenas se encontraron, Millie Bobby Brown y David Harbour compartieron un cálido y largo abrazo frente a las cámaras.El momento clave fue cuando Harbour, con una sonrisa afectuosa, le dio un beso en la mejilla a Millie Bobby Brown.

Por otro lado, la actriz Millie Bobby Bown conocida por su papel de Eleven en la serie, compartió su sueño de tener una familia numerosa junto a Jake Bongiovi, con quien contrajo matrimonio el año pasado. “Quiero una familia grande; yo soy una de cuatro hermanos y él también. Somos 50-50 en todo. Por eso estoy tan agradecida de tenerlo como compañero en esta vida: es el papá más increíble”, dijo.