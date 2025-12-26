Alejandro Sanz y Candela Márquez se lanzan indirectas tras terminar su relación

Luego de que se diera a conocer su supuesta ruptura, la actriz compartió una imagen de unos ciervos, que muchos relacionaron con una posible infidelidad del cantante, además compartió en sus redes sociales fragmentos del videoclip de Rosalía “La Perla”, la exitosa canción vinculada al desamor y la decepción. Según una revista, la pareja terminó por sus “personalidades muy pasionales”, a pesar de la fuerte conexión que existía entre ellos.

Los mensajes de Candela fueron eliminados poco después de ser publicados, sin embargo la imagen con promimentes cornamentas, comenzó a dar de qué hablar entre los usuarios de internet.

Por su parte, Alejandro Sanz compartió un mensaje en sus redes sociales para despejar cualquier tipo de rumor de una supuesta infidelidad a la actriz. “Yo no soy la perla, soy un océano”, dijo en otro mensaje que borró posteriormente escribió, “sí, me dolió. Pero si vieras quién me consoló, se te borraría la sonrisa”.

Mientras que Candela compartió un texto dedicado a su familia y una indirecta a Sanz. “Estoy emocionadísima con la Navidad al pensar que, después de tantísimos años, voy a pasarla con mi familia. Porque no nos tenemos que olvidar que ellos lo son todo, más que el trabajo, las amistades, las parejas... porque la familia siempre va a estar ahí”. expresó.

Cabe recordar que Alejandro y Candela hicieron pública su relación sentimental a finales de 2024, cuando comenzaron a aparecer juntos en eventos sociales y formalizaron su romance en la alfombra roja de los Latin Grammy ese año.