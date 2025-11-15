Entretenimiento
Realeza
Moda
Lifestyle
Personalidades
Arte y Cultura
Sports
Revista
facebook
twitter
instagram
Menú
Entretenimiento
Realeza
Moda
Lifestyle
Personalidades
Arte y Cultura
Sports
Revista
facebook
twitter
instagram
Suscríbete
Búsqueda
Enviar búsqueda
Mostrar búsqueda
Candela Marquez
Entretenimiento
Alejandro Sanz y Candela Márquez habrían terminado su relación
Candela no acudió con el intérprete a la ceremonia de los Latin Grammy en Las Vegas, donde fue premiado
November 15, 2025
·
Diana Laura Sánchez