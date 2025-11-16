Alejandro Sanz y Candela Márquez habrían terminado su relación

El periodista español Jordi Martín aseguró que la relación de Alejandro Sanz y Candela Márquez terminó tras un año juntos.

La reciente edición de los Latin Grammy celebrada el jueves 13 de noviembre en Las Vegas, desató rumores de distanciamiento entre la pareja, ya que Sanz acudió solo a la gala, hecho que no paso desapercibido por sus fans.

Durante la ceremonia, el cantante recibió el premio a Mejor Álbum Pop Contemporáneo y visiblemente emocionado, declaró, “después de tantos años, me he vuelto a enamorar de la música y ahora estoy recibiendo esto con todo el amor del mundo”, expresó sin mencionar a Candela, quien solía acompañar a Sanz a las alfombras rojas y a los eventos tan especiales en la carrera de Alejandro como este.

Además, la actividad de ambos en Instagram ha dado de qué hablar, ya que ambos se han dejado de seguir. Además, en los perfiles del cantante han desaparecido las etiquetas y comentarios que antes vinculaban a la actriz, lo que indica que ella podría haberlo bloqueado.

A esto se suma el historial de publicaciones archivadas y recuperadas. El pasado 18 de septiembre, la actriz eliminó de su perfil todas las imágenes en las que aparecía junto al cantante, incluidas las dedicadas a los Grammy del año anterior y al cumpleaños de Sanz, para más tarde volver a hacerlas públicas, lo que ha alimentado la percepción de una relación marcada por la inestabilidad.