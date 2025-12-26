Suscríbete
Yolanda Andrade revela cuál es la enfermedad degenerativa que padece

La conductora habló por primera vez del diagnostico que recibió

Diciembre 26, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
yolanda-andrade-reaparece-salud-mejoria.jpg

GETTY IMAGES

Hace unos meses, Yolanda Andrade reveló que había sido diagnosticada con dos enfermedades incurables, sin embargo, no reveló más detalles hasta ahora. “Tengo dos diagnósticos y ninguno tiene cura. Eso quier decir, médicamente, que me puedo morir antes que ustedes, pero eso lo decide Dios”, dijo en un encuentro con los medios hace un tiempo.

Hasta ahora, Yolanda explicó qué es lo que tiene y compartió algunos de los síntomas por la enfermedad que padece. “Querido público conocedor: han sido días muy difíciles desde que me diagnosticaron ELA (esclerosis lateral amiotrófica) y otras cositas más. Ha sido un año muy pesado para mí, para mi familia y para mis seres queridos”, comentó la presentadora que añadió, “es por picos, a veces estás bien y a veces estás mal, muy mal; no puedes moverte, abrir los ojos, caminar ni hablar. Es una fatiga crónica”.

De acuerdo con Mayo Clinic, la enfermedad que padece tiene que ver con el sistema nervioso que afecta específicamente a las neuronas motoras, las cuales controlan los movimientos voluntarios de los músculos. Esta deteriora progresivamente estas células hasta causar su muerte. Cuando esto ocurre, las neuronas dejan de enviar mensajes a los músculos, por lo que estos no pueden funcionar.

La conductora explicó que el tiempo que estuvo internada en el hospital, le colocaron un catéter y le permitieron regresar a casa, con ayuda de su hermano Rolando Andrade, quien le suministra el suero.

