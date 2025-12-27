Suscríbete
Arte y Cultura

La exposición de José María Velasco que conecta arte y ciencia en el MUNAL

Los apuntes del pintor revela el lado más científico, sensible y humano del gran maestro del paisaje mexicano

Diciembre 27, 2025 • 
Tania Franco
La exposición de José María Velasco que conecta arte y ciencia en el MUNAL

Instagram: MUNAL.

Adentrarse en los apuntes de un artista es como cruzar la puerta de su estudio en silencio. Esa es la experiencia que propone la exposición José María Velasco. Los apuntes del pintor, una muestra que invita a mirar de cerca el pensamiento visual de uno de los artistas más importantes de México.

Presentada en el Museo Nacional de Arte (MUNAL), la exposición reúne bocetos a lápiz y carbón, estudios de luz y color, pequeños óleos y dibujos botánicos y geológicos que rara vez se muestran al público. Más allá de su valor estético, estas piezas revelan el rigor científico y la profunda curiosidad naturalista que definieron la obra de Velasco.

José María Velasco, “Los apuntes del pintor” es una invitación a detenerse y apreciar el origen de la obra, ese espacio íntimo donde nace el arte. Una experiencia imprescindible para quienes buscan entender no solo lo que vemos en un museo, sino todo lo que ocurre antes de que una obra llegue a la pared.

Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
