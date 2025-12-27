Suscríbete
Así vivió Aislinn Derbez su primera Navidad después de la pérdida de su mamá

Un refugio en familia, mensajes de amor y un duelo compartido

Diciembre 26, 2025 • 
Tania Franco
Aislinn Derbez vive su primera Navidad sin su mamá

Aislinn Derbez atravesó una de las fechas más sensibles del año al celebrar su primera Navidad sin su mamá, la actriz y figura del doblaje Gabriela Michel, quien falleció el pasado 24 de noviembre del 2025 a los 65 años a causa de un infarto. Días antes, la actriz había roto el silencio con un mensaje breve y profundamente emotivo en Instagram, acompañado de un fondo negro como señal de luto.

Durante las fiestas, Aislinn optó por arroparse en familia. Compartió imágenes junto a su hermano Vadhir Derbez, su papá Eugenio Derbez, Alessandra Rosaldo y la pequeña Aitana. Las postales, lejos de la celebración estridente, reflejaron un getaway familiar que funcionó como apapacho colectivo y contención emocional en medio de la pérdida.

Sin grandes discursos, Aislinn dejó ver que el duelo también se transita acompañada, encontrando consuelo en los afectos más cercanos y en la calma de compartir momentos íntimos. Una Navidad distinta, marcada por la ausencia, pero sostenida por el amor familiar.

