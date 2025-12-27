Suscríbete
Así es la escena eliminada de “Wicked: For Good”, protagonizada por Fiyero y Boq

La escena eliminada que los fans pedían ver por fin sale a la luz, mostrando el lado más seductor de Jonathan Bailey y Ethan Slater

Diciembre 26, 2025 • 
Tania Franco
Los verdaderos fans de Wicked lo sabían. Sale a la luz una escena fue eliminada de la Parte 1 y mostraba a Jonathan Bailey y Ethan Slater en su momento más hot, quitándose la camisa en un momento tan divertido como revelador.

Según reveló Bowen Yang, la idea original era mostrar a Bailey “en todo su esplendor”, seguido de un Boq inseguro que decide imitarlo para verse igual de atractivo, solo para que el público descubra que Slater también tiene un físico notable.

El montaje eliminado habría ido entre el número “Popular” y la escena del despido del Doctor Dillamond, y servía para afianzar la nueva amistad entre Fiyero, Boq, Galinda, Elphaba y Nessa. Incluía elementos simbólicos —amapolas, bádminton y hasta Boq con un hacha— que funcionan como sutil presagio de lo que vendrá.

La buena noticia es que la secuencia forma parte de los contenidos especiales de “Wicked: For Good”, disponible para ver en casa a partir del 30 de diciembre. Una joya inédita que amplía el universo de Oz y recompensa a quienes querían ver más allá del corte final.

Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
