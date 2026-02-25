Revista
¿Cómo luce el amor para Sin Bandera en la era de los likes, el love bombing y el ghosting?

Leonel García y Noel Schajris nos dieron una interesante conversación donde analizamos el amor en tiempos de likes

Febrero 25, 2026 • 
Tania Franco
Con una carrera repleta de baladas dedicadas al amor, Leonel García y Noel Schajris, mejor conocidos como Sin Bandera, consideran que la generación Z está desarrollando una fascinación por lo análogo, la conexión humana y la cercanía.

El lanzamiento de su nuevo disco “Escenas”, nos invitó a discutir del amor. Para hablar con el dueto que marcó con sus voces y letras para siempre la música en Latinoamérica.

La vida es cruda, es ruda, es dura; pero por eso también es maravillosa y profunda. Creo que por eso nuestra música puede llegar a servir de algo.
Leonel García.

El arte tiene que molestar

Leonel profundizó en la idea de que, desde siempre, ha existido música buena y música mala. A ello se sumó Noel, quien advirtió sobre lo peligroso que puede ser afirmar que la música de antes era mejor. Desde su faceta como productor, habló con entusiasmo sobre el privilegio de conocer y trabajar con jóvenes talentos extraordinarios. Schajris, además, se mostró especialmente emocionado cuando surgió la pregunta clave: ¿qué está diciendo Sin Bandera con este disco?

Qué buena pregunta, me encanta. Estamos diciendo que tenemos 51 años, que comprendemos que no estamos aquí para siempre y que lo más valioso en nuestra vida son nuestros hijos, nuestra familia, nuestros afectos.
Noel Schajris.

Para cerrar la entrevista Noel recordó la frase de la película Sinners, donde un anciano dice “Lo que hacemos es sagrado, es importante”, con la mano en el corazón, Schajris cree fielmente que la expresión artista y ser un vehículo del arte es un acto sagrado.

Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
