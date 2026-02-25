Revista
Entretenimiento

Murió Katherine, la hija del actor Martin Short a los 42 años

Las autoridades investigan un posible suicidio el fallecimiento de Katherine, quien fue encontrada sin vida en su casa de Los Ángeles

Febrero 25, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
martin-short-hija.jpeg

Getty Images

Katherine Short, una de los tres hijos del actor canadiense Martin Short, protagonista de la comedia Only Murders in the Building (solo asesinatos en el edificio), falleció. El representante del popular intérprete emitió un comunicado diciendo, “con un profundo pesar confirmamos el fallecimiento de Katherine Heartley Short. La familia Short está devastada por esta pérdida y solicita privacidad en este momento. Katherine era muy querida y será recordada por la luz y la alegría que trajo al mundo”.

De acuerdo con las autoridades que acudieron al llamado de emergencia al domicilio de la hija de Short, en el barrio de Hollywood Hills, Katherine pudo haber fallecido de una herida de bala autoinfligida, según dijeron fuentes policiales.

Katherine fue la primera hija que adoptaron Short y Nancy Dolman, esposa del actor durante 30 años, hasta su muerte en agosto de 2010 de cáncer de ovario. Se desempeñó como trabajadora social en Los Ángeles, después de recibir su licenciatura de la Universidad de Nueva York y su maestría en trabajo social en la Universidad del sur de California, varios años después.

La ultima vez que se vio a Katherine en público fue con motivo de su 40 cumpleaños, una celebración a la que asistieron su padre, Martín Short, así como amigos cercanos a la familia como Kurt Russell, Goldie Hawn, Catherine O’Hara y más.

Martin Short
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
Relacionadas
hailey-bieber-donacion-familia-eric-dane.jpg
Entretenimiento
Hailey Bieber donó una cuantiosa cantidad a la familia de Eric Dane
Febrero 24, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
tercera-temporada-de-Wednesday.jpg
Entretenimiento
Winona Ryder y Eva Green llegan a Wednesday para una tercera temporada más oscura
Febrero 24, 2026
 · 
Regina Cuevas de la Fuente
John-Davidson-sufre-un-episodio-de-Tourette.png
Entretenimiento
Entre aplausos y tensión: el momento que sorprendió en los BAFTA 2026
Febrero 24, 2026
 · 
Camila Torre Forcén
Muere Robert Carradine, el entrañable “papá” de Lizzie McGuire, a los 71 años
Entretenimiento
Muere Robert Carradine, el entrañable “papá” de Lizzie McGuire, a los 71 años
Febrero 24, 2026
 · 
Tania Franco
angelica-vale-separacion-otto-padronjpg
Entretenimiento
A un año, Angélica Vale habla de su separación de Otto Padrón
La actriz contó cómo es la nueva etapa personal que está viviendo
Febrero 23, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
¿Quién es Rafael Olarra? El hombre vinculado sentimentalmente a Pedro Pascal
Entretenimiento
¿Quién es Rafael Olarra? El hombre vinculado sentimentalmente a Pedro Pascal
Las imágenes que desataron rumores sobre la vida sentimental del actor más reservado de Hollywood
Febrero 17, 2026
 · 
Tania Franco
La crisis que marcó el matrimonio de David y Victoria Beckham en Madrid
Entretenimiento
¿Quién es Rebecca Loos? La asistente que puso en peligro al matrimonio Beckham
Una historia poco conocida de fama, distancia y rumores de infidelidad que casi lo cambian todo
Febrero 24, 2026
 · 
Tania Franco
Las parejas en la vida real de Avan Jogia, Dove Cameron y el elenco de "56 Days"
Entretenimiento
Las parejas en la vida real de Avan Jogia, Dove Cameron, protagonistas de “56 Days”
La exestrella de Disney y el actor surgido de Nickelodeon protagonizan la serie más vista de Amazon Prime Video, aunque sus corazones pertenecen a alguien más
Febrero 24, 2026
 · 
Tania Franco