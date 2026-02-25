Murió Katherine, la hija del actor Martin Short a los 42 años

Katherine Short, una de los tres hijos del actor canadiense Martin Short, protagonista de la comedia Only Murders in the Building (solo asesinatos en el edificio), falleció. El representante del popular intérprete emitió un comunicado diciendo, “con un profundo pesar confirmamos el fallecimiento de Katherine Heartley Short. La familia Short está devastada por esta pérdida y solicita privacidad en este momento. Katherine era muy querida y será recordada por la luz y la alegría que trajo al mundo”.

De acuerdo con las autoridades que acudieron al llamado de emergencia al domicilio de la hija de Short, en el barrio de Hollywood Hills, Katherine pudo haber fallecido de una herida de bala autoinfligida, según dijeron fuentes policiales.

Katherine fue la primera hija que adoptaron Short y Nancy Dolman, esposa del actor durante 30 años, hasta su muerte en agosto de 2010 de cáncer de ovario. Se desempeñó como trabajadora social en Los Ángeles, después de recibir su licenciatura de la Universidad de Nueva York y su maestría en trabajo social en la Universidad del sur de California, varios años después.

La ultima vez que se vio a Katherine en público fue con motivo de su 40 cumpleaños, una celebración a la que asistieron su padre, Martín Short, así como amigos cercanos a la familia como Kurt Russell, Goldie Hawn, Catherine O’Hara y más.