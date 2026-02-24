Revista
Las parejas en la vida real de Avan Jogia, Dove Cameron, protagonistas de “56 Days”

La exestrella de Disney y el actor surgido de Nickelodeon protagonizan la serie más vista de Amazon Prime Video, aunque sus corazones pertenecen a alguien más

Febrero 24, 2026 • 
Tania Franco
Las parejas en la vida real de Avan Jogia, Dove Cameron y el elenco de "56 Days"

(Photo by Vivien Killilea/Getty Images for Prime Video)

Mientras “56 Days” mantiene a la audiencia atrapada con una historia intensa y emocional, la vida real de sus protagonistas ofrece un contraste interesante: relaciones consolidadas, matrimonios estables y vínculos construidos lejos del ruido mediático. Estas son las parejas reales de algunos de los actores principales.

Avan Jogia & Halsey

El actor Avan Jogia, uno de los rostros más comentados de 56 Days, mantiene una relación sólida y está comprometido con la cantante Halsey. Lejos de los clichés hollywoodenses, la pareja ha construido un vínculo discreto pero firme, combinando sus carreras artísticas con estabilidad personal. Mientras en la serie interpreta una historia cargada de tensión emocional, en la vida real su corazón ya tiene rumbo claro y compromiso formal fuera del set.

Avan Jogia y Halsey

Kevork Djansezian/Getty Images

Dove Cameron & Damiano David

La actriz y cantante Dove Cameron, recordada por su etapa en Disney y hoy consolidada como protagonista de 56 Days, está comprometida con Damiano David, vocalista de Måneskin. Su romance, que ha captado la atención tanto del mundo del cine como de la música, se ha caracterizado por una mezcla de complicidad creativa y discreción pública. Mientras en pantalla Dove explora emociones intensas y complejas, fuera de ella vive una relación sólida que transcurre lejos del drama y los reflectores del set.

Las historias personales del elenco de 56 Days muestran que, fuera de la pantalla, muchos de sus protagonistas apuestan por relaciones estables y auténticas. Un contraste interesante frente al drama que interpretan y una prueba de que, en ocasiones, la vida real puede ser mucho más serena que la ficción.

