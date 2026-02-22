Revista
Entretenimiento

MrBeast y Eugenio Derbez construyen una escuela en México con apoyo de Fundación Televisa

El youtuber más importante del mundo y el mexicano sumaron esfuerzos para construir una escuela en México como parte de una iniciativa global a favor de la educación

Febrero 22, 2026 • 
Tania Franco
Eugenio Derbez.

MrBeast volvió a demostrar que su impacto va más allá de lo digital. En su más reciente proyecto social, el creador de contenido colaboró con Eugenio Derbez para construir una escuela en México, como parte de una iniciativa global enfocada en llevar educación a comunidades que más lo necesitan.

Construimos 10 escuelas alrededor del mundo en lo que quizá sea el proyecto más grande que he hecho hasta ahora. De verdad estoy inmensamente feliz con lo que logramos y emocionado de que puedan verlo y conocer el impacto que hicieron posible al ver mis videos
James Stephen Donaldson. (MrBeast).

¿Por qué Eugenio Derbez?

La participación de Eugenio Derbez en este proyecto tiene un significado especial. En los últimos años, el actor ha puesto el foco en la educación como motor de cambio social, especialmente tras producir y protagonizar Radical, película inspirada en hechos reales que retrata el impacto de un maestro en una comunidad marginada de México.

El proyecto se llevó a cabo en el Estado de México, San Andrés Tepetitlán, en el municipio de Almoloya de Alquisiras y forma parte de un esfuerzo internacional que contempla la construcción de escuelas en distintos países. Durante el video, MrBeast agradeció públicamente el apoyo de Fundación Televisa, destacando su papel clave para hacer posible la construcción del plantel.

A veces, las historias más importantes no se cuentan… se construyen. Gracias, MrBeast , por demostrar que cuando se quiere ayudar, no hay fronteras. Me siento profundamente agradecido de poder sumar a esta causa. Porque la educación no solo cambia vidas… las transforma. Cada niño merece un lugar donde soñar, aprender y crecer.
Eugenio Derbez.

Más allá de un video viral, la colaboración dejó un nuevo espacio educativo que beneficiará a niñas y niños de la comunidad, recordando que cuando la influencia digital y el compromiso social se unen, el alcance puede transformar realidades.

Eugenio Derbez MrBeast
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
