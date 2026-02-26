Revista
Unfamiliar, la serie de espías que domina Netflix

Si buscas una serie llena de tensión, conspiraciones y giros constantes, Unfamiliar se ha convertido en una de las producciones más vistas de Netflix y en la opción ideal para un maratón de fin de semana

Febrero 26, 2026 • 
Regina Cuevas de la Fuente
La serie que sigue la vida de dos ex agentes del servicio secreto alemán (BND) atrapados por su pasado, ha acumulado millones de visualizaciones en tiempo récord y se ha colocado como número uno en más de 30 países del mundo, desde Europa hasta América Latina. Su trama combina acción, drama personal y conspiraciones internacionales, una mezcla que engancha desde el primer episodio.

¿De qué se trata?

La historia gira en torno a Meret y Simon, una pareja de ex espías que tras años retirados son forzados a salir de su encubierto refugio en Berlín cuando su pasado vuelve para perseguirlos. Entre sicarios, agentes extranjeros y amenazas inesperadas, los protagonistas deben mantener su relación y salvar sus vidas mientras descifran quién está detrás de su nueva pesadilla.

Con solo seis episodios que duran alrededor de una hora cada uno, esta miniserie es perfecta para una maratón de fin de semana sin necesidad de invertir días enteros. Su ritmo intenso y la construcción de personajes logran que sea difícil apagarla hasta ver el último capítulo.

Regina Cuevas de la Fuente
