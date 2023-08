Quién es la madre de Ivanna, hija mayor de Poncho de Nigris que lo apoyó en LCDLFM

Poncho de Nigris está casado con Marcela Mistral, con quien tiene tres hijos (Alfonso, Isabella y Antonio de Nigris). Hoy día todos viven juntos y hasta tienen un reality show en YouTube llamado Keeping Up con los De Nigris. Sin embargo, el conductor tuvo una hija mayor años atrás, de nombre Ivanna de Nigris, y esta es su historia.

¿Qué es Ivanna de Poncho de Nigris?

Ivanna es la hija mayor de Poncho de Nigris; en mayo cumplió 13 años y su perfil de Instagram es bastante casual —le gusta compartir sus viajes a Disney— y es manejada exclusivamente por su mamá, ya que ella aún es una menor. Ivanna vive en Estados Unidos, país a donde la llevaron desde que era bebé.

¿Quién es la mamá de Ivanna, la hija de Poncho de Nigris?

La madre de Ivanna de Nigris es Lucy Garza. Lucy es modelo y tiene 220 mil seguidores en Instagram, aunque no da más detalles a fondo de su vida más que de las actividades y viajes que realiza.

En entrevista con Gustavo Adolfo Infante, en 2020, Poncho de Nigris contó que ya conocía a Lucy desde antes, “modelábamos, de toda la vida; de hecho ella fue al casting de Big Brother conmigo”.

instagram

“Yo cuando regreso, yo quería tener un hijo. Salía con ella y le dije ‘tengamos un hijo’, ella tenía 33 años y se embarazó bien rápido”.

En aquel entonces Poncho contó que no veía a Ivanna tan seguido como quería. “A Ivanna me la ‘arrancan’ a los dos años, se la llevan a Estados Unidos por protección por lo del secuestro [del esposo de Gloria Trevi]. Yo no sé quién estuvo involucrado, yo sé que la mamá de Ivanna no está involucrada; pero la mamá de ella sí, está en la cárcel, de hecho. Se llevan a Ivanna y yo fui a buscarla, quería traérmela, porque si sí tenían algo que ver, las iban a meter al bote y la niña dónde se iba a quedar. Fui a buscarla inmediatamente y la busqué por mucho tiempo, pero no estaba enterado de todo”.

“Yo desistí, llegó un momento en que formé mi familia. Lo que quiero es que regrese Ivanna porque tiene una edad buena para juntarse con Ponchito e Isabella y crecer juntos”.

De Nigris contó que siempre ha hecho videollamada con Ivanna, la han presentado a la familia con Marcela y hasta los visita. A Lucy Garza y su mamá las detuvieron en 2013 en San Antonio, Texas, por el secuestro exprés de Armando Gómez, esposo de Gloria Trevi.

Juanita Sánchez, ex suegra de Poncho de Nigris, fue llevada al centro penal de Tepic Nayarit.