Jennifer Aniston rompe el silencio sobre lo duro que fue su divorcio con Brad Pitt

A casi 20 años de su separación, Jennifer Aniston dijo que fue un momento “vulnerable y perturbador”. La actriz recuerda perfectamente la presión que sintió al hablar por primera vez del tema en 2005, justo después de que Brad Pitt iniciara su relación con Angelina Jolie.

“Solo recuerdo la experiencia de hacerlo, que fue bastante impactante. También fue un momento muy vulnerable. Pero sí, fue digno de mis memorias”, dijo.

Aniston mencionó que por mucho tiempo evitó dar entrevistas por miedo al escándalo. Ahora, entre ella y Brad existe respeto y cordialidad para coincidir en eventos públicos, como ocurrió en los SAW Awards de 2020.

Jennifer Aniston buscaba proteger su privacidad, aunque la historia del “triángulo amoroso”, entre ella Pitt y Jolie se convirtió en un fenómeno mediático que duró años.

A pesar de la tristeza del momento, Aniston dijo que buscó la manera de salir adelante. “Simplemente levántate por tus propios medios y sigue caminando, chica”, se decía a sí misma.

Mientras Brad Pitt negaba que su ruptura con Aniston tuviera que ver con Angelina Jolie, a quien conoció durante el rodaje de Mr. and Mrs. Smith. “Es una pena que tuviera que pasar, pero pasó. Y vaya que si me lo tomé como algo personal”, confesó.

La famosa reconoció que la mala experiencia la marcó, por lo que las entrevistas le resultan incómodas.

