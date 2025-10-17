Jennifer Lopez habla de por qué no funcionaron sus matrimonios

Jennifer Lopez, una de las mujeres más exitosas y admiradas del mundo, sorprendió en su reciente entrevista con Howard Stern al abrirse sobre uno de los temas más íntimos: el amor. Cuando el conductor le preguntó si alguna vez se había sentido realmente amada, la respuesta de JLo fue tajante: “No”.

Lo que aprendí es que no es que yo no sea digna de amor, es que ellos no son capaces. No tienen eso dentro de ellos. Jennifer Lopez.

Una frase que dejó al público sin aliento y que refleja el duro proceso de introspección que Lopez asegura haber vivido.

No es suficiente. Me dieron todo, cada vez. Pero es tan poco. Todos los anillos, todas las cosas que pudiera querer. Intentaron darme las casas, los anillos, el matrimonio, todo. Jennifer Lopez.

La cantante y actriz recordó que muchos de sus exparejas le dieron todo lo material, para Lopez, el problema no fue falta de intención, sino la incapacidad de esas parejas de conectar a un nivel profundo y emocional.

“No me conocían. Y yo tampoco me conocía”. Jennifer Lopez.

Quizás la frase más reveladora de la entrevista llegó al final, cuando JLo admitió que tampoco ella estaba en el lugar correcto consigo misma.

Aunque no mencionó directamente a Ben Affleck, con quien terminó su matrimonio a principios del 2025, muchos fans interpretaron estas palabras como una catarsis personal que marca el inicio de una nueva etapa.