Belinda enfrenta contrademanda de su ex por “declaraciones falsas”

El cantante emitió un comunicado en el que reveló las razones por las que decidió contrademandar a Belinda, luego de que la cantante lo denunciara por “presunta violencia digital”.

En el comunicado emitido por los abogados de Lupillo, se reveló la finalidad del proceso legal contra la intérprete. “Se ha conformado un amplio grupo de abogados, con el propósito de emprender acciones jurídicas correspondientes en contra de la señorita Belinda. Dichas acciones legales tienen como finalidad aclarar y deslindar responsabilidades derivadas de declaraciones falsas y difamatorias que, según se ha documentado, afectan la honra, la imagen pública y la trayectoria profesional del señor Rivera”, dice el documento que además expone que el equipo legal, “estará encargado de presentar las denuncias y procedimientos pertinentes contra Belinda ante las autoridades mexicanas en apego a la ley y en defensa de los derechos de intereses”.

Cabe recordar que el pleito legal entre ambos artistas comenzó por la autobiografía de Lupillo Rivera, por la que Belinda obtuvo medidas de protección luego de denunciar al cantante por presuntos actos de violencia digital y mediática, derivados de la divulgación de información personal en el libro autobiográfico del cantante, titulado Tragos Amargos, en el que relata detalles de la relación que tuvo con la famosa que fundamentó su denuncia en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Belinda denunció debido a que Rivera reveló aspectos de su vida privada sin su consentimiento, lo que constituye una posible violación a sus derechos. La Fiscalía le otorgó medidas de protección que incluyen la prohibición de que Rivera se acerque o intente comunicarse con Belinda, así como la obligación de abstenerse de realizar actos que puedan considerarse ofensivos o intimidatorios. Así como la eliminación de contenido relacionado con Belinda en redes sociales y otras plataformas digitales.