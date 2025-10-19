Suscríbete
Entretenimiento

Al Pacino recuerda a su expareja Diane Keaton tras su muerte

El actor dedicó un emotivo mensaje de despedida a Diane, con quien salió de manera intermitente entre 1974 y 1990

October 18, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
al-pacino-diane-keaton.jpeg

Al Pacino y Diane Keaton nunca se casaron, pero sí lo hicieron sus personajes en El Padrino donde dieron vida a Michael y Kay Corleone. Aunque no llegaron al altar, tuvieron una relación intermitente que nunca se consolidó a pesar del amor que existía entre ellos.

En 2017, Keaton dijo en una entrevista a The Times que fue Al Pacino quien terminó la relación. “Ni siquiera quería que me propusiera matrimonio. Solo pensaba que quizá se casaría conmigo, con el tiempo. Pensé: ‘Ni se te ocurra proponerlo, hagámoslo. Pero eso nunca ocurrió, y es una bendición para ambos. Habría sido una pesadilla para él. Somos muy excéntricos, él necesitaba una mujer que lo cuidara, yo necesitaba un hombre que me cuidara... era muy importante que nos dejáramos en paz, que nos despidiéramos. Pero no fue mi decisión”.

Además, en otra entrevista con People reconoció que cuando empezaron a trabajar juntos en El Padrino, ya estaba enamorada de Pacino. “Era encantador, divertidísimo, un hablador incansable. Había algo en él que lo hacía parecer un huérfano perdido, como una especie de sabio idio... loco, y era guapísimo”.

Tras la muerte de Diane Keaton, Al Pacino ha decidido pronunciarse en unas declaraciones exclusivas para Deadline, donde expresó, “estoy profundamente entristecido”.

diane-keaton-al-pacino.jpeg

“Cuando escuché la noticia, me quedé conmocionado. Diane era mi compañera, mi amiga, alguien que me trajo felicidad y que, en más de una ocasión, influyó en el rumbo de mi vida. Han pasado más de 30 años desde que estuvimos juntos, pero los recuerdos siguen vivos, y con su partida, han regresado con una fuerza tan dolorosa como conmovedora”.

“Vivía sin límites y todo lo que tocaba transmitía su energía inconfundible. Abrió puertas a otros, inspiró a generaciones y encarnó un don único que irradiaba a través de su trabajo y su vida. En la pantalla, era magnética: relámpago y encanto, huracán y ternura. Era una maravilla. Actuar era su arte, pero era solo una de las muchas maneras de expresar su imaginación y creatividad”.

“La gente la extrañar+a, pero sobre todo, la recordarán. Dejó una huella imborrable. Fue imparable, resiliente y, sobre todo, profundamente humana. Siempre la recordaré. Podía volar y, en mi corazón, siempre lo hará”, concluyó.

Al Pacino Diane Keaton
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
Más contenido como este
Jennifer Lopez - Ben Affleck - Marc Anthony
Entretenimiento
Jennifer Lopez habla de por qué no funcionaron sus matrimonios
October 17, 2025
 · 
Tania Franco
Portada Digital CARAS -Ximena
Entretenimiento
Ximena Herrera, en su mejor momento
October 17, 2025
Rosalía reveló el sonido de su nuevo disco como nunca antes
Entretenimiento
Rosalía reveló el sonido de su nuevo disco de una forma creativa
October 17, 2025
 · 
Tania Franco
¿Qué le pasó a Mandy Moore? Esto dicen los expertos de su transformación
Entretenimiento
¿Qué le pasó a Mandy Moore? Esto dicen los expertos de su transformación
October 17, 2025
 · 
Tania Franco
Chuck Bass - Gossip Girl - galanes de series que nos siguen robando el aliento
Entretenimiento
12 galanes de series de televisión que siguen enamorando a la audiencia
De clásicos inolvidables a los favoritos del streaming, ellos son los hombres que siguen robando corazones
October 17, 2025
 · 
Tania Franco
belinda-contrademanda-lupillo-rivera.jpeg
Entretenimiento
Belinda enfrenta contrademanda de su ex por “declaraciones falsas”
El equipo legal de Lupillo Rivera confirmó que el cantante tomará acciones legales contra Belinda
October 17, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
diane-keaton-perrita.jpeg
Entretenimiento
Diane Keaton dejó millonaria herencia a su perrita Reggie
La actriz planeó un gran fideicomiso para asegurar el bienestar de su fiel compañera, su perrita golden retriever
October 17, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
sofia-richie-embarazo.jpeg
Entretenimiento
Sofia Richie espera su segundo hijo con Elliot Grainge
La hija de Lionel Richie, empresaria y modelo de 27 años, anunció su segundo embarazo y el lanzamiento de su nueva marca de moda SRG
October 17, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
ace-frehley-de-que-murio-kiss.jpeg
Entretenimiento
De qué murió Ace Frehley, guitarrista original de KISS
La familia de Ace dio a conocer la triste noticia de su fallecimiento a los 74 años
October 17, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez