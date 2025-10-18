Suscríbete
Entretenimiento

Selena Gomez revela que pensó que iba a morir un día después de su boda

A casi un mes de su boda con Benny Blanco, la cantante habló de sus miedos

October 18, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
selena-gomez-sintio-miedo-a-morir-tras-su-bodajpg

INSTAGRAM

La actriz Selena Gomez reveló haber sentido miedo de “morir al día siguiente” de su boda con Benny Blanco. Durante la conferencia de las “Mujeres más poderosas” de Fortune, en Washington, la actriz admitió que le cuesta mucho trabajo disfrutar de los momentos especiales e importantes de su vida, ya que, suele pasarle algo malo.

“Así es como funciono personalmente, pero cuando algo bueno sucede en mi vida, espero que pase algo malo. Así que, en lugar de estar presente y decir: ¡Wow, hemos hecho algo genial!, que es lo que hago, siempre pienso: ‘Bueno, pero todo esto podría desaparecer mañana, así que ¿cómo puedo asegurarme de que no pase?”, explicó.

Selena Gomez mencionó que ese es su “mayor conflicto de toda la vida”. “A veces, cuando suceden cosas maravillosas... me casé y me puse a llorar porque pensé: ‘me voy a morir al día siguiente. Simplemente creo que es algo de la vida”.

Gomez reconoció que en varias ocasiones piensa en el peor escenario cuando suceden cosas que la hacen feliz, como su boda junto al productor musical Benny Blanco. En medio de la felicidad de ese día, surgió el pensamiento de que algo podría sucederle.

A lo largo de su vida, Selena ha sido muy abierta al hablar de su salud mental, incluso ha revelado que ha enfrentado experiencias con el trastorno bipolar, la ansiedad y la depresión.

Selena Gomez
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
