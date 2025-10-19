Guillermo del Toro y Jacob Elordi vendrán a la CDMX; cuándo y dónde verlos

Hace unos días, se dio a conocer en qué salas de cine de México podrás ver la nueva cinta del cineasta mexicano Guillermo del Toro “Frankestein”, la cual solo estará disponible en algunos cines el 23 de octubre, mientras que su estreno en Netflix será el 7 de noviembre.

En el marco de la promoción de la nueva producción cinematográfica del reconocido cineasta, visitará la Ciudad de México. Fue mediante un clip publicado por Netflix, que se dio a conocer la próxima visita.

Guillermo del Toro expresó que su nueva producción no es una cinta de terror tradicional, ya que en ella se exploran temas como la dinámica familiar que hay entre padres e hijos.

“Hace tiempo me preguntaron cómo es que lograba ver en lo horroroso algo bello, y en lo bello algo horroroso. La respuesta fue muy simple: porque soy mexicano. Ojalá disfruten esta película y cada uno de sus personajes con el corazón abierto y mucha mexicanidad. Esta no es una película solo de terror, es una mirada a la dinámica familiar de padres e hijos y cargada de mucha luz hacia una criatura que únicamente provoca horror en aquellos que no la conocen”, dijo el director Guillermo del Toro quien viajará a la capital para la promoción el 3 de noviembre, acompañado por el elenco de la cinta.

Entre los miembros principales del elenco se encuentran el actor Jacob Elordi, quien dará vida a la criatura, Oscar Isaac como Víctor Frankestein y Mia Goth, quien interpretará a Elizabeth Lavenza.

Hasta el momento se desconoce en qué lugar se presentarán, sin embargo, se espera que lo anuncien en los próximos días.