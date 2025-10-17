Nueva experiencia Porsche llega a Los Cabos

Este nuevo formato busca romper con la idea tradicional de un concesionario, ofreciendo una experiencia más cercana, sensorial y contemporánea, pensada para sumergir al visitante en la esencia de Porsche.

Al tratarse de una tienda temporal, el objetivo es generar un entorno distinto: un punto de encuentro donde el lujo y la innovación conviven con la tecnología. A través de recursos digitales —como configuradores interactivos y experiencias de realidad virtual—, los asistentes pueden explorar los modelos de la marca de una forma completamente nueva, disfrutando de la estética, la ingeniería y la filosofía que hacen de Porsche un ícono. El resultado es una vivencia integral: no se trata solo de admirar vehículos o adquirir artículos, sino de entender el espíritu de la marca desde dentro.

El concepto Porsche NOW, presentado por primera vez en 2018, nació con la intención de acercar la marca a nuevos públicos mediante locaciones temporales en ciudades estratégicas alrededor del mundo. Hasta la fecha, existen más de 45 espacios bajo este formato, y la sede de Los Cabos se convierte en la segunda en México, consolidando el crecimiento de Porsche en el país.

La inauguración contó con la presencia de Tobias Eninger, CEO y Presidente de Porsche Latin America; Mauricio Cantú, Director General de Porsche NOW Los Cabos; y Camilo San Martín, Director General de Porsche México. También asistieron Jimena Cantú, Gerente de Marketing de Porsche NOW Los Cabos, y el Dr. José Manuel Larumbe, Primer Regidor del XV Ayuntamiento de Los Cabos.

La velada celebró no solo la llegada de un nuevo espacio, sino la unión entre la elegancia relajada del destino y el ADN de Porsche: una mezcla de precisión, diseño y emoción. Más que una tienda, Porsche NOW Los Cabos es una invitación a redescubrir la marca desde una perspectiva más vivencial, donde cada detalle evoca la pasión por el movimiento y la perfección.