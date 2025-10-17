Suscríbete
Nueva experiencia Porsche llega a Los Cabos

Hace unos días tuvimos la oportunidad de asistir a la apertura de Porsche NOW Los Cabos, un espacio efímero que transforma la manera en que la marca presenta sus autos y su universo de estilo de vida

October 17, 2025 • 
Camila Torre Forcén
WhatsApp Image 2025-10-17 at 4.47.48 PM.jpeg

Este nuevo formato busca romper con la idea tradicional de un concesionario, ofreciendo una experiencia más cercana, sensorial y contemporánea, pensada para sumergir al visitante en la esencia de Porsche.

Al tratarse de una tienda temporal, el objetivo es generar un entorno distinto: un punto de encuentro donde el lujo y la innovación conviven con la tecnología. A través de recursos digitales —como configuradores interactivos y experiencias de realidad virtual—, los asistentes pueden explorar los modelos de la marca de una forma completamente nueva, disfrutando de la estética, la ingeniería y la filosofía que hacen de Porsche un ícono. El resultado es una vivencia integral: no se trata solo de admirar vehículos o adquirir artículos, sino de entender el espíritu de la marca desde dentro.

WhatsApp Image 2025-10-17 at 4.47.48 PM (1).jpeg

El concepto Porsche NOW, presentado por primera vez en 2018, nació con la intención de acercar la marca a nuevos públicos mediante locaciones temporales en ciudades estratégicas alrededor del mundo. Hasta la fecha, existen más de 45 espacios bajo este formato, y la sede de Los Cabos se convierte en la segunda en México, consolidando el crecimiento de Porsche en el país.

La inauguración contó con la presencia de Tobias Eninger, CEO y Presidente de Porsche Latin America; Mauricio Cantú, Director General de Porsche NOW Los Cabos; y Camilo San Martín, Director General de Porsche México. También asistieron Jimena Cantú, Gerente de Marketing de Porsche NOW Los Cabos, y el Dr. José Manuel Larumbe, Primer Regidor del XV Ayuntamiento de Los Cabos.

WhatsApp Image 2025-10-17 at 4.47.48 PM (2).jpeg

La velada celebró no solo la llegada de un nuevo espacio, sino la unión entre la elegancia relajada del destino y el ADN de Porsche: una mezcla de precisión, diseño y emoción. Más que una tienda, Porsche NOW Los Cabos es una invitación a redescubrir la marca desde una perspectiva más vivencial, donde cada detalle evoca la pasión por el movimiento y la perfección.

WhatsApp Image 2025-10-17 at 4.47.48 PM (3).jpeg

Los Cabos Porsche
Camila Torre Forcén
