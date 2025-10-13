Mark Zuckerberg presenta las nuevas gafas de Meta con IA

Las gafas con inteligencia artificial avanzadas de Meta, traen unos brazaletes con sensores llamados bandas neuronales que permiten a las personas controlar las gafas con movimientos sutiles de los dedos. De acuerdo con Mark Zuckerberg, el objetivo de crear las gafas es, “que ofrezcan superinteligencia personal y una sensación de presencia usando hologramas realistas”.

“Estas ideas combinadas son lo que llamamos el metaverso”, agregó el creador de Facebook, quien aseguró que en el futuro, las gafas con IA, reemplazarán a los teléfonos inteligentes.

Estas gafas ya están disponibles y su precio es de 799 dólares. “Las gafas son el único factor de forma en el que puedes permitir que la IA vea lo que ves, escuche lo que escuchas y eventualmente genere lo que deseas generar, como imágenes o videos”, dijo el director de Meta.

Las gafas también son capaces de traducir en vivo con subtitulado instantáneo, navegación y control por gestos, revolucionando la inteligencia artificial en la vida cotidiana, ofreciendo una experiencia en la interacción tradicional con los teléfonos.

Mark asegura que este dispositivo portátil de próxima generación promete transformar de manera en que los usuarios acceden a la tecnología y gestionan su vida digital.

“Las gafas son el formato ideal para la superinteligencia personal porque te permiten estar presente en el momento mientras obtienes acceso a todas estas capacidades de IA para hacerte más inteligente, ayudarte a comunicarte mejor, mejorar tu memoria, mejorar tus sentidos”.

El dispositivo se distingue por su pantalla ubicada en la esquina interior derecha de la lente, que proyecta información a varios metros del entorno visual del usuario. Esta innovación permite hacer tareas que antes requerían mirar la pantalla del teléfono, como enviar y recibir mensajes, capturar y revisar fotos y videos, visualizar redes sociales y efectuar videollamadas en las que se puede ver a la otra persona del otro lado de la comunicación.

La función de navegación muestra la ubicación en tiempo real sobre un mapa permitiendo desplazarse sin depender de la app.

Dentro de sus características más destacadas se encuentra la capacidad de subtitular y traducir conversaciones en vivo, mostrando en tiempo real lo que dice el interlocutor. Estas conversaciones subtituladas se almacenan como transcripciones en la aplicación Meta AI.