Suscríbete
Lifestyle

Mark Zuckerberg presenta las nuevas gafas de Meta con IA

El director ejecutivo de Meta, mostró las “Meta Ray-Ban Display” con pantallas incorporadas que permiten a los usuarios ver mensajes, fotos y más, como si estuvieran viendo la pantalla de un celular

October 13, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
mark-zuckerberg-gafas-con-IA-meta.jpg

Mark Zuckerberg CEO de META

FACEBOOOK

Las gafas con inteligencia artificial avanzadas de Meta, traen unos brazaletes con sensores llamados bandas neuronales que permiten a las personas controlar las gafas con movimientos sutiles de los dedos. De acuerdo con Mark Zuckerberg, el objetivo de crear las gafas es, “que ofrezcan superinteligencia personal y una sensación de presencia usando hologramas realistas”.

“Estas ideas combinadas son lo que llamamos el metaverso”, agregó el creador de Facebook, quien aseguró que en el futuro, las gafas con IA, reemplazarán a los teléfonos inteligentes.

Estas gafas ya están disponibles y su precio es de 799 dólares. “Las gafas son el único factor de forma en el que puedes permitir que la IA vea lo que ves, escuche lo que escuchas y eventualmente genere lo que deseas generar, como imágenes o videos”, dijo el director de Meta.

Las gafas también son capaces de traducir en vivo con subtitulado instantáneo, navegación y control por gestos, revolucionando la inteligencia artificial en la vida cotidiana, ofreciendo una experiencia en la interacción tradicional con los teléfonos.

Mark asegura que este dispositivo portátil de próxima generación promete transformar de manera en que los usuarios acceden a la tecnología y gestionan su vida digital.

“Las gafas son el formato ideal para la superinteligencia personal porque te permiten estar presente en el momento mientras obtienes acceso a todas estas capacidades de IA para hacerte más inteligente, ayudarte a comunicarte mejor, mejorar tu memoria, mejorar tus sentidos”.

El dispositivo se distingue por su pantalla ubicada en la esquina interior derecha de la lente, que proyecta información a varios metros del entorno visual del usuario. Esta innovación permite hacer tareas que antes requerían mirar la pantalla del teléfono, como enviar y recibir mensajes, capturar y revisar fotos y videos, visualizar redes sociales y efectuar videollamadas en las que se puede ver a la otra persona del otro lado de la comunicación.

La función de navegación muestra la ubicación en tiempo real sobre un mapa permitiendo desplazarse sin depender de la app.

Dentro de sus características más destacadas se encuentra la capacidad de subtitular y traducir conversaciones en vivo, mostrando en tiempo real lo que dice el interlocutor. Estas conversaciones subtituladas se almacenan como transcripciones en la aplicación Meta AI.

Mark Zuckerberg
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
Más contenido como este
3 siluetas de uñas sofisticadas y cómodas para estilizar tus manos
Lifestyle
3 siluetas de uñas sofisticadas y cómodas para estilizar tus manos
October 12, 2025
 · 
Tania Franco
image003.jpg
Lifestyle
Cómo integrar el color del año de Pantone 2025, Mocha Mousse en la decoración del hogar
October 10, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
ceiba-club-la-apuesta-de-conrad-tulum-riviera-maya-para-elevar-mas-la-experiencia-de-alojamiento-de-sus-huespedes.png
Lifestyle
Ceiba Club: la apuesta de Conrad Tulum Riviera Maya para elevar aún más la experiencia de alojamiento de sus huéspedes
October 09, 2025
 · 
Caras
Lugares para hacer hiking en CDMX
Lifestyle
3 lugares imperdibles para hacer hiking en CDMX
October 09, 2025
 · 
Tania Franco
Restaurantes en CDMX
Lifestyle
¡Desayuno, comida y cena en CDMX! Las tendencias gastronómicas del momento
La lista de los nuevos restaurantes que están dando de qué hablar en la comunidad foodie mexicana
October 02, 2025
 · 
Tania Franco
Las uñas de Selena Gomez en su boda.png
Lifestyle
¡Diseños de uñas para novias! Recrea la manicura de Selena Gomez para tu gran día
Selena Gomez marcó tendencia en su boda con Benny Blanco con un diseño de uñas elegante, natural y sofisticado
October 02, 2025
 · 
Tania Franco
Coffee rave - CDMX
Lifestyle
¿Qué son los Coffee Raves? Estos son los que están en tendencia en CDMX
Las fiestas de café que cambiaron la noche por el amanecer
September 25, 2025
 · 
Tania Franco
huawei.jpg
Lifestyle
Huawei invade París e impresiona en mundo
Estuvimos en la capital francesa para ser testigos de las propuestas tecnológicas y las innovaciones que mueven el mundo de una manera cada vez más inteligente
September 24, 2025
 · 
Caleb Torres
Pan de muerto relleno en cdmx
Lifestyle
Los 3 mejores lugares en CDMX para comer pan de muerto
Conoce sus sabores, precios y por qué se han vuelto los favoritos de la temporada
September 23, 2025
 · 
Tania Franco