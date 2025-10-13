Suscríbete
Cazzu revela que Christian Nodal pidió ver a su hija Inti

La rapera argentina contó que el abogado del cantante la buscó para pedirle que Nodal pueda ver a su hija, a lo que ella accedió sin problema

October 13, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
Cazzu llegó a México este lunes para ofrecer una serie de conciertos en el marco de su gira Latinaje. Como era de esperarse, la famosa fue abordada por la prensa.

En dicho encuentro, rapera contó que el abogado de su ex se puso en contacto con ella para pedirle que él vea a Inti. Cazzu dijo que aceptó sin problema, “de ahí a que suceda, veremos”, dijo de manera escéptica.

“Las cosas pueden cambiar, ¿sabes?, siempre que haya predisposición, las cosas siempre pueden cambiar y mejorar”, añadió la artista.

Por otro lado, negó la posibilidad de dar una entrevista para hablar de su relación con Nodal y criticó la que él realizó con Adela Micha.

“Cuando uno tiene una relación se comparten tantas cosas que a mi creo que es lo que más me dolió. Compartí tanta intimidad con alguien y contarla tan rara, tergiversada, partida. Crea confusión en la gente”, señaló la artista que mencionó que prefiere “guardar lo mejor”, por el cariño que le tuvo al padre de su hija cuando fueron pareja.

“La gente se ha molestado tanto que creo que hay una necesidad de tratar de buscar explicaciones y no las hay. Cuando uno se enamora de alguien hace cosas y bueno, ya está”, indicó y aseguró que se enteró de la relación de Nodal con Ángela Aguilar, un día antes de que salieran las fotos que confirmaron su romance.

“Tampoco me importa, si alguien hubiese sido infiel conmigo, no iba a ser la primera vez. Siento que no es tan dramático en ese sentido. Creo en la lealtad y estaría bueno que alguien no te haga eso, pero en líneas generales, somos una ventana de muchas realidades, seguiremos adelante, yo estoy bien”, precisó.

Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
