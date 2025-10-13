Este es el maravilloso destino en Canadá donde Justin y Hailey Bieber celebraron su aniversario

Ubicado en el corazón de las Montañas Rocosas canadienses, Banff es uno de los destinos más espectaculares del mundo. Con sus lagos color esmeralda, montañas nevadas y exclusivos resorts de lujo, no sorprende que Justin y Hailey Bieber lo eligieran para celebrar su aniversario. La pareja disfrutó de este escenario natural que combina aventura, tranquilidad y un toque romántico incomparable.

Banff cuenta con el icónico Lago Louise y el Moraine Lake, hasta spas de clase mundial o explorar senderos panorámicos que parecen sacados de una postal. Además, su cercanía a hoteles históricos como el Fairmont Banff Springs le da un aire elegante y sofisticado que atrae tanto a viajeros aventureros como a celebridades en busca de privacidad.

Gelu Popa/Getty Images

La visita de los Bieber puso nuevamente a Banff en el radar como uno de los destinos más románticos y exclusivos para parejas. Ya sea para una escapada de aniversario, una luna de miel o simplemente un viaje para reconectar con la naturaleza, este paraíso canadiense ofrece la mezcla ideal entre lujo y aventura