Este es el maravilloso destino en Canadá donde Justin y Hailey Bieber celebraron su aniversario

Entre montañas, lagos turquesa y paisajes de ensueño, los Bieber eligieron este lugar único para conmemorar su amor

October 13, 2025 • 
Tania Franco
Ubicado en el corazón de las Montañas Rocosas canadienses, Banff es uno de los destinos más espectaculares del mundo. Con sus lagos color esmeralda, montañas nevadas y exclusivos resorts de lujo, no sorprende que Justin y Hailey Bieber lo eligieran para celebrar su aniversario. La pareja disfrutó de este escenario natural que combina aventura, tranquilidad y un toque romántico incomparable.

Banff cuenta con el icónico Lago Louise y el Moraine Lake, hasta spas de clase mundial o explorar senderos panorámicos que parecen sacados de una postal. Además, su cercanía a hoteles históricos como el Fairmont Banff Springs le da un aire elegante y sofisticado que atrae tanto a viajeros aventureros como a celebridades en busca de privacidad.

Fairmont Banff Springs Hotel, en Banff, Canadá

Gelu Popa/Getty Images

La visita de los Bieber puso nuevamente a Banff en el radar como uno de los destinos más románticos y exclusivos para parejas. Ya sea para una escapada de aniversario, una luna de miel o simplemente un viaje para reconectar con la naturaleza, este paraíso canadiense ofrece la mezcla ideal entre lujo y aventura

