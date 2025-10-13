La serie de Juan Gabriel ya tiene fecha de estreno en Netflix

La vida de Juan Gabriel llegará a Netflix en una serie documental con material inédito. A casi diez años de su muerte, la serie explora más de cuatro décadas de la vida de Alberto Aguilera Valadez, mostrando la intimidad del hombre detrás del ídolo.

Esta producción ofrece un acceso sin precedentes al universo privado de uno de los músicos más influyentes de México, cuyo legado permanece vivo en millones de seguidores de distintas generaciones.

A lo largo de cuatro episodios, la serie reconstruyó la historia del artista desde sus primeros años hasta su muerte. Cada episodio presentó una narrativa estructurada en torno a momentos clave de su trayectoria, desde su infancia en Parácuaro hasta la consagración como símbolo universal de la música mexicana.

De acuerdo con la plataforma de streaming de Netflix, el contenido que incluye la serie abre la puerta a un lado íntimo del artista. En el primer tráiler se pueden apreciar imágenes de la juventud del cantante, los reportes televisivos que anunciaron su muerte en 2016 y escenas del concierto que ofreció en 1990 en el Palacio de Belllas Artes.

El lanzamiento oficial fue programado para el 30 de octubre de este año, fecha elegida para coincidir con las celebraciones del Día de Muertos en México, en homenaje al artista.