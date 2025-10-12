Paulina Rubio habría sido desalojada de su mansión en Miami

Una deuda de más de 110 mil dólares habría sido la razón por la que Paulina Rubio tuvo que abandonar su casa en Miami, donde enfrenta un proceso judicial tras ser desalojada de la propiedad de lujo que rentaba.

Según el periodista Javier Ceriani, Paulina se vio obligada a irse de la vivienda luego de que el propietario presentara una demanda en su contra, alegando incumplimiento del contrato de arrendamiento y daños a la propiedad.

Paulina Rubio habría dejado de pagar dos meses de renta, acumulando una deuda inicial de 70,000 dólares. El contrato, según el arrendador, también se habría violado cuando la cantante permaneció 15 días adicionales en la propiedad tras la expiración del acuerdo, sin contar con autorización.

En Florida, este tipo de acción se considera “ocupación ilegal”, lo que agrava la falta contractual. El propietario, cuya identidad no se ha hecho pública, aseguró que los daños al inmueble fueron significativos y que el mantenimiento representó costos elevados.

El portal “Diario AS”, reveló que la defensa de la cantante buscaría impugnar los montos reclamados por el arrendador, alegando que los daños a la propiedad están “sobrevalorados” y parte de la deuda ya fue cubierta.