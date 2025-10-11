Suscríbete
Entretenimiento

“No lo hice acerca de mí”, Taylor Swift aclara rumores sobre celos por la boda de Selena Gomez

Taylor Swift desmintió los rumores de celos tras la boda de Selena Gomez y Benny Blanco

October 11, 2025 • 
Tania Franco
Taylor Swift aclara rumores sobre celos por la boda de Selena Gomez

Johnny Nunez/Getty Images for MTV

Durante su reciente visita a The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, Taylor Swift enfrentó con humor los rumores que aseguraban que había sentido celos porque Selena Gomez llegó antes que ella al altar. La intérprete de Fortnight no solo aclaró la situación, sino que dedicó palabras llenas de cariño a su mejor amiga.

“Es falso”, respondió Swift entre risas, cuando Fallon bromeó con la idea de que Selena “le ganó en la carrera hacia el altar”. Lejos de cualquier incomodidad, Taylor recordó lo impactante que fue verla convertida en novia:

He visto a pocas personas tan hermosas en mi vida. Selena era una visión, la novia más elegante y radiante que uno pudiera imaginar. Se merece toda la felicidad junto a Benny, él es simplemente el mejor.
Taylor Swift.

Swift también compartió que sí tomó el micrófono para dar un discurso en la boda, aunque tuvo especial cuidado de no opacar el momento con su propio compromiso.

Prometí no mencionar nada de mi compromiso, porque era su día. Quería que todo girara en torno a ella.
Taylor Swift.

Las declaraciones de Taylor Swift confirman que, lejos de sentir celos, se mostró feliz y orgullosa de acompañar a Selena Gomez en un momento tan significativo de su vida. Una vez más, la estrecha amistad entre ambas demuestra que, incluso en medio de la fama y los titulares, prevalecen la complicidad y el apoyo incondicional.

Taylor Swift Selena Gomez benny blanco
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
Más contenido como este
taylor-swift-supera-album-de-adele
Entretenimiento
Nuevo álbum de Taylor Swift rompe récord de ventas y supera a Adele
October 10, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
Victoria-Beckham-documental.jpg
Entretenimiento
Victoria Beckham se sincera en su documental sobre sus trastornos alimenticios
October 10, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
paty-sirvent-regresa-a-jeans.jpeg
Entretenimiento
Paty Sirvent anuncia el regreso de Jeans después de 30 años y desata polémica
October 10, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
belinda-lupillo-rivera.jpg
Entretenimiento
Belinda procede legalmente contra su ex por presunta violencia digital
October 10, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
eugenio-derbez-victoria-ruffo.jpg
Entretenimiento
Victoria Ruffo hace inesperada declaración sobre Eugenio Derbez
La actriz fue contundente al hablar de la relación que su hijo José Eduardo tuvo con su padre
October 09, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
nadie-nos-vio-partir-netflix.jpeg
Entretenimiento
“Nadie nos vio partir” la serie mexicana que todos esperan ver en Netflix
Tessa Ía y Emiliano Zurita protagonizan esta historia basada en hechos reales
October 09, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
selena-gomez-boda.jpeg
Entretenimiento
Amiga de Selena Gomez que le donó un riñón habló de la boda de la cantante
Francia Raisa, rompió el silencio sobre lo que opina de la cantante
October 09, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
Altair-Jarabo-pareja-diferencia-de-edad.jpg
Entretenimiento
Altair Jarabo cuenta qué es lo que le atrae de su esposo 19 años mayor
La actriz dijo que para ella no es ningún obstáculo la diferencia de edad que existe con su esposo Frederic García
October 08, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
juan-soler-paulina-mercado.jpeg
Entretenimiento
Paulina Mercado revela cómo se encuentra Juan Soler tras haber sido hospitalizado
La conductora contó detalles del estado de salud del actor que sufrió un episodio complicado en Colombia
October 08, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez