“No lo hice acerca de mí”, Taylor Swift aclara rumores sobre celos por la boda de Selena Gomez

Durante su reciente visita a The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, Taylor Swift enfrentó con humor los rumores que aseguraban que había sentido celos porque Selena Gomez llegó antes que ella al altar. La intérprete de Fortnight no solo aclaró la situación, sino que dedicó palabras llenas de cariño a su mejor amiga.

“Es falso”, respondió Swift entre risas, cuando Fallon bromeó con la idea de que Selena “le ganó en la carrera hacia el altar”. Lejos de cualquier incomodidad, Taylor recordó lo impactante que fue verla convertida en novia:

He visto a pocas personas tan hermosas en mi vida. Selena era una visión, la novia más elegante y radiante que uno pudiera imaginar. Se merece toda la felicidad junto a Benny, él es simplemente el mejor. Taylor Swift.

Swift también compartió que sí tomó el micrófono para dar un discurso en la boda, aunque tuvo especial cuidado de no opacar el momento con su propio compromiso.

Prometí no mencionar nada de mi compromiso, porque era su día. Quería que todo girara en torno a ella. Taylor Swift.

Las declaraciones de Taylor Swift confirman que, lejos de sentir celos, se mostró feliz y orgullosa de acompañar a Selena Gomez en un momento tan significativo de su vida. Una vez más, la estrecha amistad entre ambas demuestra que, incluso en medio de la fama y los titulares, prevalecen la complicidad y el apoyo incondicional.