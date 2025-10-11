Suscríbete
Entretenimiento

Así reaccionó Justin Bieber cuando le preguntaron por la boda de Selena Gomez y Benny Blanco

El cantante fue sorprendido en público cuando un paparazzi mencionó la reciente boda de su ex, Selena Gomez, esta fue su reacción

October 10, 2025 • 
Tania Franco
Así reaccionó Justin Bieber cuando le preguntaron por la boda de Selena Gomez y Benny Blanco

Tras la íntima boda de Selena Gomez y Benny Blanco, un paparazzi abordó a Justin Bieber para preguntarle qué opinaba sobre la unión. La escena, registrada en video, rápidamente se viralizó y abrió debate entre los fans.

Más que un triángulo amoroso, una historia de amistad y música

Lo que hace aún más significativo este episodio es que Benny Blanco no solo es el esposo de Selena, sino también un productor musical y compositor muy cercano a Justin Bieber. Juntos trabajaron en varios de los mayores éxitos del canadiense, lo que añade una capa de complejidad emocional a la pregunta del paparazzi y a la reacción de Justin.

Una historia que sigue dando titulares

Aunque cada uno tomó rumbos distintos —Selena ahora casada con Benny y Justin consolidando su vida con Hailey Baldwin—, la mención de sus nombres en la misma oración sigue siendo suficiente para generar titulares y millones de reacciones en redes sociales.

@backgrid

#JustinBieber was seen arriving solo at Voda Massage Spa, looking serious and keeping his head down. As he left, the singer was asked whether he had congratulated his ex, Selena Gomez, who just married music producer Benny Blanco over the weekend, but he remained silent. 📷: @thehollywoodjr / @backgrid_usa For licensing inquiries, please email us at usasales@backgrid.com #backgrid

♬ original sound - backgrid

El video de este incómodo momento confirma que, cuando se trata de Selena Gomez, Justin Bieber y ahora Benny Blanco, el interés global no ha desaparecido.

Justin Bieber Selena Gomez benny blanco
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
Más contenido como este
Victoria-Beckham-documental.jpg
Entretenimiento
Victoria Beckham se sincera en su documental sobre sus trastornos alimenticios
October 10, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
paty-sirvent-regresa-a-jeans.jpeg
Entretenimiento
Paty Sirvent anuncia el regreso de Jeans después de 30 años y desata polémica
October 10, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
belinda-lupillo-rivera.jpg
Entretenimiento
Belinda procede legalmente contra su ex por presunta violencia digital
October 10, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
eugenio-derbez-victoria-ruffo.jpg
Entretenimiento
Victoria Ruffo hace inesperada declaración sobre Eugenio Derbez
October 09, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
nadie-nos-vio-partir-netflix.jpeg
Entretenimiento
“Nadie nos vio partir” la serie mexicana que todos esperan ver en Netflix
Tessa Ía y Emiliano Zurita protagonizan esta historia basada en hechos reales
October 09, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
selena-gomez-boda.jpeg
Entretenimiento
Amiga de Selena Gomez que le donó un riñón habló de la boda de la cantante
Francia Raisa, rompió el silencio sobre lo que opina de la cantante
October 09, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
Altair-Jarabo-pareja-diferencia-de-edad.jpg
Entretenimiento
Altair Jarabo cuenta qué es lo que le atrae de su esposo 19 años mayor
La actriz dijo que para ella no es ningún obstáculo la diferencia de edad que existe con su esposo Frederic García
October 08, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
juan-soler-paulina-mercado.jpeg
Entretenimiento
Paulina Mercado revela cómo se encuentra Juan Soler tras haber sido hospitalizado
La conductora contó detalles del estado de salud del actor que sufrió un episodio complicado en Colombia
October 08, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
paola-rojas-habla-de-la-relacion-con-su-ex-zague.jpg
Entretenimiento
Paola Rojas habla de cómo es la relación con el padre de sus hijos
La periodista contó que la polémica que originó su divorcio ya quedó atrás, y que mantiene una relación cordial con Zague por el bien de sus hijos
October 08, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez