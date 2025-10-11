Así reaccionó Justin Bieber cuando le preguntaron por la boda de Selena Gomez y Benny Blanco

Tras la íntima boda de Selena Gomez y Benny Blanco, un paparazzi abordó a Justin Bieber para preguntarle qué opinaba sobre la unión. La escena, registrada en video, rápidamente se viralizó y abrió debate entre los fans.

Más que un triángulo amoroso, una historia de amistad y música

Lo que hace aún más significativo este episodio es que Benny Blanco no solo es el esposo de Selena, sino también un productor musical y compositor muy cercano a Justin Bieber. Juntos trabajaron en varios de los mayores éxitos del canadiense, lo que añade una capa de complejidad emocional a la pregunta del paparazzi y a la reacción de Justin.

Una historia que sigue dando titulares

Aunque cada uno tomó rumbos distintos —Selena ahora casada con Benny y Justin consolidando su vida con Hailey Baldwin—, la mención de sus nombres en la misma oración sigue siendo suficiente para generar titulares y millones de reacciones en redes sociales.

@backgrid #JustinBieber was seen arriving solo at Voda Massage Spa, looking serious and keeping his head down. As he left, the singer was asked whether he had congratulated his ex, Selena Gomez, who just married music producer Benny Blanco over the weekend, but he remained silent. 📷: @thehollywoodjr / @backgrid_usa

El video de este incómodo momento confirma que, cuando se trata de Selena Gomez, Justin Bieber y ahora Benny Blanco, el interés global no ha desaparecido.