Entretenimiento

Amiga de Selena Gomez que le donó un riñón habló de la boda de la cantante

Francia Raisa, rompió el silencio sobre lo que opina de la cantante

October 09, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
selena-gomez-boda.jpeg

Francia Raisa, la actriz que en 2017 le donó un riñón a Selena Gomez y le salvó la vida, como parte del tratamiento que la cantante enfrenta por lupus, no acudió a la boda de la artista con Benny Blanco, celebrada en California.

Su ausencia desató especulaciones sobre un posible distanciamiento, aunque la también actriz decidió aclarar rumores. Durante una entrevista, Raisa fue cuestionada acerca de las versiones que aseguraban que estaba molesta con Gomez por fumar después de la cirugía. “Es un sinsentido que ha circulado en los medios, yo nunca he dicho nada”, expresó.

La actriz explicó que cuando comenzaron a difundirse esos comentarios, ni siquiera estaba al tanto de ellos, y añadió que solo ambas saben lo que realmente sucede.

Sobre la nueva etapa de casada de Selena Gomez, Raisa manifestó, “Sé que se va a casar y estoy muy feliz por ella. Y mira... ella tiene su vida, ya es billonaria, y estoy agradecida de haber podido hacer eso por ella”.

A la boda de Selena asistieron celebridades como Taylor Swift, Paris Hilton y más, sin embargo, Francia, no fue vista en la ceremonia. Incluso ese día, la actriz compartió un video bailando con un coreógrafo en sus redes sociales y confirmó que se encontraba en otro lugar.

