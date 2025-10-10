Victoria Beckham se sincera en su documental sobre sus trastornos alimenticios

La ex Spice Girl y empresaria de la moda de 51 años, decidió contar su propia historia, dos años después de que su esposo lanzara su exitosa serie de televisión.

En los episodios, Victoria habla abiertamente sobre su trastorno alimentario y como este la hizo “buena para mentir”.

Victoria, quien alcanzó una gran fama cuando era cantante de las Spice Girls, comentó que desde pequeña empezó a recibir críticas por su apariencia y su peso.

Cuando se unió a las Spice Girls en 1994, se enfrentaba a titulares negativos sobre su figura.

“Estaba controlando la narrativa de una manera increíblemente perjudicial. Cuando tienes un trastorno alimentario, te vuelves muy buena mintiendo. Y nunca fui muy honesta al respecto con mis padres. Nunca lo hablé públicamente. Realmente te afecta cuando te dicen constantemente que no eres lo suficientemente buena. Y supongo que eso me ha acompañado toda la vida”, contó.

Además, dijo que sus compañeras del grupo, Mel B, Mel C, Emma Bunton y Geri Halliwell la hicieron sentirse “más alegre, divertida y bien de ser ella misma”.

Victoria dijo que ocultó sus problemas de salud a su familia, mientras intentaba seguir siendo “relevante” después de la separación de las Spice Girls.

Una de sus amigas dijo al periódico “The Sun”, “Victoria quería ser honesta y directa en este documental; no quería evadir un tema que sabe que todavía, hasta el día de hoy, obsesiona a la gente. En su juventud, antes de encontrar el gimnasio y la verdadera felicidad con su carrera y su familia, era increíblemente rígida con su alimentación y estaba al borde de la anorexia. Reemplazó en gran medida los alimentos sólidos por líquido y también corría de forma bastante obsesiva. Los managers de las Spice Girls también le dijeron que perdiera peso y eso la llevó a un espiral: comía cereales en exceso y se enfermaba. Ella estaba muy herida por todas las cosas desagradables que se decían sobre ella, y como tantas mujeres, trató de recuperar el control a través de lo que entraba y salía de su cuerpo... Victoria espera que al ser honesta con sus dificultades, pueda ayudar a otras personas que atraviesan problemas similares”.

