Paulina Mercado revela cómo se encuentra Juan Soler tras haber sido hospitalizado

Hace unas semanas, Juan Soler fue ingresado al hospital por un problema de salud relacionado a un cuadro de agotamiento extremo, mientras trabajaba en Colombia.

Semanas después, Juan y Paulina tomaron unas vacaciones por España y Portugal para descansar y disfrutar del tiempo juntos después de no verse por motivos de trabajo.

Paulina Mercado realizó una dinámica de preguntas y respuestas en redes sociales, donde despejó las dudas sobre cómo se encuentra Juan Soler. “Afortunadamente está muy bien, gracias a Dios. Tuvo un episodio, como estuvo en Colombia cinco meses trabajando muy fuerte, estuvo muy estresado, le dio algo que se llama ‘burnout’, que es como cansancio extremo, entonces acabó en el hospital con esto y también tuvo una deshidratación severa, tuvo una infección en los riñones, estuvo muy controlado, estuvo vigilado y demás”, explicó.

“Lamentablemente sí se sintió mal, no estaba del todo bien, por eso regresó de Colombia, estuvo aquí en México un tiempo con muchos cuidados, con medicamentos, muy vigilado por nuestros doctores, y ya cuando nos dieron chance nos fuimos a tomar unas necesarias vacaciones”.

Paulina destacó que Juan Soler se encuentra recuperado y en perfecto estado. “Hoy está perfectamente bien. De hecho, cuando llegó de Colombia estuvo todo el tiempo en casa metido con su tratamiento y ya después nos fuimos de vacaciones. La pasamos increíble, también nos hacía muchísima falta estar juntos, platicar, conectar y está como nuevo”.