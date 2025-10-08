El hijo de Claudia Martín y Carlos Said nacerá en esta fecha

Se acerca la llegada de Máximo, el primer hijo de los actores Claudia Martín y Carlos Said, quienes se encuentran en la dulce espera de su primer bebé.

Claudia y Carlos están ilusionados por la nueva faceta que están por vivir como padres de un niño a quien decidieron llamar Máximo, así lo revelaron en su baby shower que se llevó a cabo hace unas semanas en Oaxaca, lugar de donde es originaria la actriz.

En entrevista para Tvynovelas, la actriz contó que cuenta los días para la llegada de su bebé y habló de lo emocionada que está de cara a su próxima maternidad. “Todo el mundo me ha dicho que estas últimas semanas son las que más lento se pasan porque ya el cuerpo se cansa, ya estás con mucha ilusión, queriendo conocer al bebé, pero creo que ha sido un embarazo muy bendecido, muy tranquilo”, dijo la actriz que compartió algunos detalles de cómo lleva su embarazo con su esposo.

“Vemos muchos videos en Youtube, en TikTok, igual me gusta mucho leer y tengo mis libros que te van diciendo qué va pasando cada semana, cómo va creciendo el cuerpo del bebé y uno muy lindo de las almas, ya hasta me dieron ganas de llorar, porque dice que el alma del bebé escoge dónde nacer”.

Además, Claudia y Carlos ya tienen la fecha estimada para el nacimiento de su bebé a finales de año, “en diciembre, pero no sabemos exactamente cuándo”, dijo Carlos.

Por su parte, Claudia reveló que prefiere que todo se dé en el momento en que su hijo decida nacer. “Unas mujeres me dicen que se va a adelantar, otras que se retrasa por ser el primero, yo le digo a mi bebé: ‘llega cuando tú quieras”.

