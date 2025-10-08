“Ya eres papá, ahora sí espero que me entiendas”, Eugenio Derbez sobre la paternidad con José Eduardo

La nueva temporada de De viaje con los Derbez no solo muestra aventuras alrededor del mundo, también expone momentos íntimos de la familia. Uno de los más comentados fue la charla sobre la paternidad, en la que Eugenio Derbez y sus hijos compartieron bromas y reflexiones sobre lo que significa convertirse en papá.

Durante una conversación, Vadhir confesó que todavía le cuesta asimilar que su hermano ya es padre. Eugenio no dejó pasar la oportunidad de hacer un guiño a las críticas que recibió en el pasado por parte de sus hijos.

Ya eres papá, que ahora sí espero que me entiendas. Eugenio Derbez.

Con su característico humor, José Eduardo admitió que todavía hay aspectos de la paternidad que no logra comprender.

Este es el primer viaje en el que ya tengo a dos hijos que ya son papás. Ahí viene Aislinn de mamá y ahora Eduardo ya se acaba de volver papá. Y la verdad es que me gusta porque cuando son papás empiezan a darse cuenta de que no es tan fácil, de que todo lo que me criticaban, ahora le están teniendo que pagar. Eugenio Derbez.

Entre risas y confesiones, Eugenio dejó claro que ser padre no es tarea sencilla, y ahora sus hijos comienzan a descubrirlo en carne propia. Un momento que combina humor, sinceridad y la esencia de esta serie familiar que conecta con la audiencia.