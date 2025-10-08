Suscríbete
Entretenimiento

Jennifer Lopez revela que sus hijos están a punto de irse de su casa

La intérprete de “On the Floor” contó que Emme y Max, fruto de su pasada relación con Marc Anthony abandonarán su hogar

October 08, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
jennifer-lopez-hijos-se-van-de-su-casa.jpeg

Jennifer Lopez reveló que está a nada de despedirse de sus hijos adolescentes Emme y Max, con quienes posó en la alfombra de la premiere de su nueva película “Kiss of the Spider Woman” en Nueva York, donde se reencontró con su ex Ben Affleck, quien es productor ejecutivo de la cinta.

Durante su participación en “Live with Kelly and Mark”, Jennifer compartió que Emme y Max comenzarán un nuevo capítulo en sus vidas, ya que están por entrar a la universidad.

“Es una locura. Hoy vamos a visitar una universidad. Está sucediendo. Se van, se marchan”, comentó JLO, quien expresó cómo se siente con la próxima partida de sus hijos de 17 años.

“Recuerdo cómo era tener 17 u 18 años y esperar a que mi vida comenzara. siento lo mismo por mis hijos. Tienen el mundo a sus pies. Estoy preparada para que salgan al mundo y vivan sus propias aventuras. Siempre estaré ahí para ellos. Siempre tendrán un hogar conmigo”.

Lee más aquí
“Opalite”: La canción que podría ser la favorita de Travis Kelce en el nuevo álbum de Taylor Swift
Entretenimiento
La canción que podría ser la favorita de Travis Kelce en el nuevo álbum de Taylor Swift
October 03, 2025
 · 
Tania Franco
Canción que Taylor Swift le habría escrito a Blake Lively en The Life of a Showgirl
Entretenimiento
¿Indirecta para Blake Lively? La canción polémica en el nuevo álbum de Taylor Swift
October 03, 2025
 · 
Tania Franco
Taylor Swift y Travis Kelce
Entretenimiento
Taylor Swift canta su deseo de tener hijos con Travis Kelce en su nueva canción de amor Wi$h Li$t
October 03, 2025
 · 
Tania Franco
David DeLuise . Los Hechiceros de Waverly Place
Entretenimiento
“Fue un día perfecto”: así describió la boda de Selena Gomez quien interpretó a su papá en Disney
October 03, 2025
 · 
Tania Franco

“Estoy feliz porque recuerdo lo emocionante que fue esa etapa de mi vida en la que pensaba: ‘Oh, estoy descubriendo lo que quiero hacer con mi vida”. Es una aventura emocionante, y eso es lo que quiero para ellos. Pero también pienso: ‘Oh, voy a estar sola”, agregó la diva del bronx.

Jennifer Lopez confía en que será una gran etapa para sus hijos y que los esperará con los brazos abiertos cuando vuelvan a casa. “Pensé que, fuera lo que fuera, lo que creáramos los tres juntos, sería algo que siempre los haga sentir bien cuando regresen a casa”.

Jennifer López
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
Más contenido como este
cruz-beckham-relacion-diferencia-de-edad.jpeg
Entretenimiento
Novia de Cruz Beckham reacciona a las críticas por la diferencia de edad de casi 10 años
October 07, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
taylor-swift-participacion-super-bowl.jpeg
Entretenimiento
Taylor Swift revela por qué no participará en el medio tiempo del Super Bowl
October 07, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
Lola Tung and Christopher Briney - The Summer I Turned Pretty
Entretenimiento
Lola Tung y Christopher Briney cuentan cómo fue grabar la escena más íntima de sus personajes
October 07, 2025
 · 
Tania Franco
veronica-castro-detalles-de-su-salud
Entretenimiento
Verónica Castro aparece con tanque de oxígeno y silla de ruedas
October 07, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
Gavin Casalegno comparte su secreto de belleza
Entretenimiento
Gavin Casalegno revela su secreto de belleza
El actor de ‘The Summer I Turned Pretty’ comparte su filosofía de cuidado personal, su rutina fuera del set y el balance que encuentra entre el deporte y la calma
October 07, 2025
 · 
Tania Franco
mauricio-martinez-actor-cancer-por-quinta-vez.jpeg
Entretenimiento
El actor Mauricio Martínez revela que lucha contra el cáncer por quinta vez
A través de redes sociales, Mauricio informó que tras 7 años de remisión, deberá someterse a un tratamiento médico debido a que le volvió el cáncer de vejiga
October 07, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
angela-aguilar-cumpleaños-22.jpeg
Entretenimiento
Ángela Aguilar recibe su primer regalo de cumpleaños
La cantante arrancó con los festejos por sus 22 años
October 07, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
alejandro-gonzalez-iñarritu-arriaga-amores-perros.jpeg
Entretenimiento
Guillermo Arriaga y Alejandro González Iñárritu se reconcilian en la celebración de los 25 años de “Amores perros”
Durante el homenaje a la película en el Palacio de Bellas Artes, Alejandro González sorprendió al público al confirmar que hizo las paces con Guillermo, escritor con quien trabajó en la icónica película estrenada en el año 2000
October 07, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
chanel-celebridades.jpeg
Entretenimiento
Las celebs invitadas al debut de Matthieu Blazy como director creativo de Chanel
Paris Fashion Week cerró con broche de oro con el desfile de la nueva colección de la firma de moda francesa
October 06, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez