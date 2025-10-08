Jennifer Lopez revela que sus hijos están a punto de irse de su casa

Jennifer Lopez reveló que está a nada de despedirse de sus hijos adolescentes Emme y Max, con quienes posó en la alfombra de la premiere de su nueva película “Kiss of the Spider Woman” en Nueva York, donde se reencontró con su ex Ben Affleck, quien es productor ejecutivo de la cinta.

Durante su participación en “Live with Kelly and Mark”, Jennifer compartió que Emme y Max comenzarán un nuevo capítulo en sus vidas, ya que están por entrar a la universidad.

“Es una locura. Hoy vamos a visitar una universidad. Está sucediendo. Se van, se marchan”, comentó JLO, quien expresó cómo se siente con la próxima partida de sus hijos de 17 años.

“Recuerdo cómo era tener 17 u 18 años y esperar a que mi vida comenzara. siento lo mismo por mis hijos. Tienen el mundo a sus pies. Estoy preparada para que salgan al mundo y vivan sus propias aventuras. Siempre estaré ahí para ellos. Siempre tendrán un hogar conmigo”.

“Estoy feliz porque recuerdo lo emocionante que fue esa etapa de mi vida en la que pensaba: ‘Oh, estoy descubriendo lo que quiero hacer con mi vida”. Es una aventura emocionante, y eso es lo que quiero para ellos. Pero también pienso: ‘Oh, voy a estar sola”, agregó la diva del bronx.

Jennifer Lopez confía en que será una gran etapa para sus hijos y que los esperará con los brazos abiertos cuando vuelvan a casa. “Pensé que, fuera lo que fuera, lo que creáramos los tres juntos, sería algo que siempre los haga sentir bien cuando regresen a casa”.