Suscríbete
Entretenimiento

Martha Higareda comparte fotos a punto de convertirse en mamá

La actriz está lista para recibir a sus gemelas junto a su esposo Lewis Howes

October 12, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
martha-higareda-lewis-howes-tendran-dos-hijos-caras-mexico-revista-entrevista.jpg

Martha Higareda compartió las últimas imágenes de su avanzado baby bump en la dulce espera que está por terminar, ya que la actriz está en la recta final de su embarazo y pronto se convertirá en madre por primera vez.

La actriz mostró a sus seguidores un emotivo video en el que mostró la maleta que llevará al hospital donde nacerán sus bebés. Martha dijo que está con un pie en el hospital, lista para comenzar su nueva faceta en la maternidad.

“Me pidieron que les muestre qué llevo en mi maleta para recibir a mis pequeñitas. Entre la emoción y los nervios, preparé todo con amor. No puedo creer que esté a tan solo unos días de conocerlas”, expresó la actriz en su perfil de Instagram.

En el video, Higareda reveló algunos de los artículos que eligió, entre ellos pijamas para sus bebés, cosméticos, un peine y esenciales para su estancia en el hospital.

En clip no tardó en llenarse de buenos deseos para la famosa que espera ilusionada la llegada de sus bebés.

Martha Higareda
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
Más contenido como este
pelicula-annie-hall-diane-keaton.jpeg
Entretenimiento
Dónde y por qué ver Annie Hall, la cinta con la que Diane Keaton ganó un Oscar
October 11, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
diane-keaton-actriz-de-que-murio.jpeg
Entretenimiento
Revelan detalles de la muerte de Diane Keaton a los 79 años
October 11, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
galilea-montijo-fernando-reina.jpg
Entretenimiento
Fernando Reina defiende a Galilea Montijo de críticas por su fiesta
October 11, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
Este es el video musical en el que Diane Keaton sale con Justin Bieber
Entretenimiento
Este es el conmovedor video musical de Justin Bieber protagonizado por Diane Keaton
October 11, 2025
 · 
Tania Franco
angelina-jolie-habla-de-su-divorciojpg
Entretenimiento
Angelina Jolie habla como nunca de su divorcio con Brad Pitt
La actriz dijo que su divorcio fue “difícil y traumático”
October 11, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
diane-keaton-murio.jpeg
Entretenimiento
Muere la actriz estadounidense Diane Keaton a los 79 años
Con una carrera de más de cinco décadas, Diana dejó una huella imborrable en la industria cinematográfica
October 11, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
Louis Tomlinson confiesa cómo vivió la salida inesperada de Zayn Malik de One Direction
Entretenimiento
Louis Tomlinson confiesa cómo vivió la salida inesperada de Zayn Malik de One Direction
El cantante abrió su corazón y reveló la mezcla de enojo y decepción que sintió cuando su compañero abandonó la banda sin previo aviso
October 11, 2025
 · 
Tania Franco
Taylor Swift aclara rumores sobre celos por la boda de Selena Gomez
Entretenimiento
“No lo hice acerca de mí”, Taylor Swift aclara rumores sobre celos por la boda de Selena Gomez
Taylor Swift desmintió los rumores de celos tras la boda de Selena Gomez y Benny Blanco
October 11, 2025
 · 
Tania Franco
Brooke Shields
Entretenimiento
Así lucen hoy los protagonistas de The Blue Lagoon, a 45 años de su estreno
Brooke Shields y Christopher Atkins marcaron a toda una generación con la polémica cinta de 1980
October 10, 2025
 · 
Tania Franco