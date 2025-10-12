Martha Higareda comparte fotos a punto de convertirse en mamá

Martha Higareda compartió las últimas imágenes de su avanzado baby bump en la dulce espera que está por terminar, ya que la actriz está en la recta final de su embarazo y pronto se convertirá en madre por primera vez.

La actriz mostró a sus seguidores un emotivo video en el que mostró la maleta que llevará al hospital donde nacerán sus bebés. Martha dijo que está con un pie en el hospital, lista para comenzar su nueva faceta en la maternidad.

“Me pidieron que les muestre qué llevo en mi maleta para recibir a mis pequeñitas. Entre la emoción y los nervios, preparé todo con amor. No puedo creer que esté a tan solo unos días de conocerlas”, expresó la actriz en su perfil de Instagram.

En el video, Higareda reveló algunos de los artículos que eligió, entre ellos pijamas para sus bebés, cosméticos, un peine y esenciales para su estancia en el hospital.

En clip no tardó en llenarse de buenos deseos para la famosa que espera ilusionada la llegada de sus bebés.