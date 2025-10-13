EN EXCLUSIVA: Los investigadores de ¿Quién es la máscara? nos hablan de la séptima temporada

Uno de los programas más populares de la televisión mexicana, regresa con su séptima temporada, y con él vuelven los investigadores más queridos: Carlos Rivera, quien está desde la primera edición, Juanpa Zurita, que se incorporó en la segunda temporada, Anahí, que brilló en su primera participación y regresa por segundo años consecutivo, y Ana Brenda Contreras, quien se incorpora a este exitoso proyecto de Miguel Ángel Fox.

Además, vuelve también Omar Chaparro como el presentador principal, y Marisol González, como conductora en el backstage. Con todos ellos, incluyendo Miguel Ángel Fox, tuvimos oportunidad de platicar sobre esta nueva y emocionante entrega. “Me gusta estar en un proyecto en donde prácticamente es una vacación cada vez que venimos a grabar. Hay proyectos en los que de repente no fluyen las cosas y se vuelve muy pesado hacerlos, pero en este, no es el caso,” nos contó Fox.

Así que podemos decir que la diversión no sólo es para la audiencia, si no que todos los involucrados, y para muestra lo que nos contó la mejor investigadora de la temporada pasada, Anahí, “Me dejo llevar más por la intuición. Siento que a veces las pistas son para despistarte, aunque las escucho con atención, pero creo que hay que hacerle caso al instinto. Yo, por ejemplo, me fijo mucho en cómo caminan, aunque cambien la voz o la manera de hablar”.

Esto es a lo que llamamos un regreso triunfal. Anahí vuelve más fuerte que nunca, con su sensibilidad artística que promete seguir sorprendiendo al público con su energía, carisma y corazón. “He crecido toda mi vida en este medio, y con muchos de los que vienen he trabajado. La temporada pasada me pasó muchísimo que apenas los veía caminar, y ya sabía quiénes eran. Cuando vi entrar a Ninel Conde, supe que era ella. Aunque la voz la cambió muchísimo, sus movimientos y sus palabras eran totalmente los de Alma Rey.”

Sobre el ambiente en el foro, la cantante nos cuenta que es una auténtica fiesta. “Lo más divertido es venir todos los días. Es una gozadera de carcajadas todo el tiempo. A veces tiene que venir Fox a regañarnos: ‘Ya, por favor, dejen de reírse, concéntrense’. Pero es imposible. Todo el tiempo estamos riéndonos.”

Sobre a quiénes les gustaría ver en este escenario, no dudó un segundo y respondió: “Me encantaría ver a Sebastián Rulli, Angélica Boyer y a Yurem, porque siempre los mencionamos. ¡Por favor, ya vengan!”, nos dijo entre risas.

¿Y si algún día ella fuera la que estuviera detrás de una máscara?; “No podría (risas). Veo cómo se marean, cómo se ahogan… debe ser durísimo. De por sí, aquí donde grabamos siento que se cierran las puertas y ya me da algo. No podría. Tendría que ser un disco ball gigante, del tamaño de un cuarto, con aire adentro.”

Con siete temporadas como investigador, Carlos Rivera se ha convertido en una pieza fundamental del programa. Su intuición, carisma y sentido del humor, lo han llevado a ganarse el título de “el señor intuición”, un apodo que, con orgullo, se ha ganado. En esta nueva edición, Carlos asegura que sigue guiándose por su instinto: “Siempre me dejo llevar por la intuición, eso nunca falla”. Aunque confiesa que el secreto detrás de mantener el misterio no es fácil. “Ya llevo siete años guardando secretos, así que me volví experto” (risas). Entre las máscaras que más lo han sorprendido, recuerda a Samurai, un personaje que describe como “espectacular” por su diseño y presencia. Pero más allá de las apuestas, lo más tenso siempre llega cuando deben decidir a quién salvar: “Ahí sí hay nervios, porque todo puede pasar.”

Fiel a su amor por México, si alguna vez fuera concursante, su máscara ideal estaría inspirada en la cultura nacional, una catrina, un charro o un burrito piñata.

Por su parte, el simpático creador de contenido, Juan Pa Zurita, uno de los investigadores favoritos del público gracias a su chispa para hacer reír, nos contó cuál ha sido su momento favorito a lo largo de las seis temporadas, y nos recordó su inigualable anécdota con Cuahutémoc Blanco, “Hay muchas, muchas historias que he hecho aquí. Híjole, pero es que nunca se va a superar. Creo que el día de hoy todavía hay gente que no tiene la historia completa, porque hay gente que piensa que yo no ubicaba a Cuauhtémoc, y al contrario, yo soy fan de Cuauhtémoc Blanco, por eso lo imité. Y lo que estuvo muy chistoso es que cuando lo empecé a imitar y el público se estaba riendo, yo dije, ´soy un gran comediante, realmente soy chistoso´. Lo que no sabía es que se estaban riendo de mí, porque era el exnovio de la persona a la cual se le estaba imitando. Realmente es lo peor que te puede pasar en la vida, y me sucedió a nivel nacional. Eso es lo más divertido que me ha pasado. Ya cuando llegó Carlos, y me dijo, “es su exnovio”, me puse blanco.

La nueva investigadora, Ana Brenda, que la temporada pasada fue participante, llega para formar parte de un grupo ya integrado, pero ella, como toda una profesional, se adaptó como pez en el agua. “Son unos divinos, de verdad. Ya me habían dicho que iba a caer en blandito y la verdad es que tenían toda la razón. Ya los conocía a muchos, de carrera o de amistad, pero estar juntos en un programa, de verdad que ha sido un dulce,” nos compartió la actriz, quien, estamos seguros, lo va a hacer increíble en este nuevo rol en su carrera, porque su talento es desbordante.

Los conductores son parte clave del programa, así que cuando le preguntamos a Omar Chaparro ¿qué representa para ti conducir el programa?, nos contestó que “mucha diversión. Representa uno de esos tantos proyectos en los que me he involucrado, pero también de los pocos proyectos que han sido tan exitosos. Entonces es venir a jugar, a curiosear, a volver a ser niño. Representa sentirse cobijado por un equipo tan grande y tan profesional, donde yo no tengo que hacer nada más que llegar a tiempo a ponerme mis trajes vistosos y a salir con el micrófono a juguetear”.

Con ese carisma que lo caracteriza, Omar nos contó que es él quien pone el alma fuera de cámaras, en el set de grabación, y que incluso saca a bailar al público para que la espera en el programa sea muy divertida.

Por su parte, Marisol es quien sube y baja de emociones en el programa. “La producción es mágica, las luces, los bailarines, hay muchísima gente trabajando para que salga todo increíble y espectacular”. El mayor reto para Marisol, asegura, es mantener el secreto que rodea al programa, un desafío que enfrenta con profesionalismo y pasión.

“Siempre quieres saber quién está detrás de la máscara, pero también es parte de la magia. Me encanta lo que hago, es una bendición”, asegura la conductora, quien también celebra la química con los investigadores y con el público, “Anahí es una reina, Carlos, un súper caballero, Ana Brenda lindísima, Juanpa… con toda la buena vibra, y de Omar, admiro su energía en el escenario.

Y todo eso se nota en la pantalla. El público siempre está súper prendido y conectado, tanto en el foro como en las redes, nos contó la experta en deportes, a quien, para finalizar, también le preguntamos sobre, de ser una concursante, cuál sería su disfraz ideal… “tal vez elegiría algo de leona o un colibrí, porque me encantan”.

