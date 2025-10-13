Los disfraces de Halloween más icónicos de Heidi Klum

La reina del Halloween es la querida modelo y conductora alemana Heidi Klum, conocida por se una Victoria’s Secret Angel y por su conducción en Project Runway y Next in Fashion.

Es distinguida por tener una pasión por la moda más osada y divertida. Apostando en su vida diaria por siluetas y patrones fuera de lo común.

Heidi es una de las celebridades más esperadas cada Halloween por sus increíbles disfraces que no solo son creativos, sino que únicos. La modelo hace una fiesta exclusiva anual donde reta a las celebridades a llevar su mejor disfraz.

1. Jessica Rabbit - 2015

Uno de los personajes ficticios más icónicos de todos los tiempos. Jessica Rabbit es conocida por la película de 1988: "¿Quién engañó a Roger Rabbit?” Marcó tendencia por su sensualidad belleza. Sin duda Heidi entregó un disfraz espectacular ese año.

Andrew Toth/WireImage

2. Abuelita - 2013

Con un maquillaje excepcional, un vestuario increíble y una interpretación auténtica; Heidi retó los estigmas que impone el mundo del modelaje en cuanto a su clara inclinación por la juventud y delgadez extrema. Una crítica social llevada al humor y creatividad de Klum.

Mike Coppola

3. El planeta de los simios - 2011

Un disfraz que dejó a más de uno con la boca abierta, el nivel de detalle del atuendo es de alta calidad, sin duda uno de sus mejores años de Halloween.

Jemal Countess/Getty Images

4. Anatomía - 2011

¿Alguna vez pensaste en la musculatura del cuerpo humano como disfraz de Halloween? Como siempre, Heidi Klum va un paso por delante y sorprendió con uno de los disfraces más impactantes jamás vistos.

Chris Weeks/WireImage

5. E.T. - 2024

Un disfraz compartido con su esposo Tom Kaulitz, ex vocalista del grupo musica Tokio Hotel, quien se ha convertido en su partner in crime cada Halloween.

Mike Coppola/Getty Images for Heidi Klum Halloween

6. Fiona y Shrek - 2018

Un Hallowen más dulce, Heidi, su esposo y sus hijos se disfrazaron de Fiona, Shrek y sus bebés. Con una carruaje rumbo a muy muy lejano, la modelo sorprendió una vez más con su creatividad.

Gilbert Carrasquillo/GC Images

Si pusiéramos todos los disfraces de Halloween de Heidi Klum no habría fin, sin duda es una modelo y conductora que disfruta divertirse en grande, además de incluir a su familia en lo que más ama: Halloween.