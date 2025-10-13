Suscríbete
Entretenimiento

Los disfraces de Halloween más icónicos de Heidi Klum

Octubre es una temporada que inspira a los artistas a ser creativos y crear tendencia con sus disfraces

October 13, 2025 • 
Tania Franco
Heidi Klum

Gilbert Carrasquillo/GC Images

La reina del Halloween es la querida modelo y conductora alemana Heidi Klum, conocida por se una Victoria’s Secret Angel y por su conducción en Project Runway y Next in Fashion.

Es distinguida por tener una pasión por la moda más osada y divertida. Apostando en su vida diaria por siluetas y patrones fuera de lo común.

Heidi es una de las celebridades más esperadas cada Halloween por sus increíbles disfraces que no solo son creativos, sino que únicos. La modelo hace una fiesta exclusiva anual donde reta a las celebridades a llevar su mejor disfraz.

1. Jessica Rabbit - 2015

Uno de los personajes ficticios más icónicos de todos los tiempos. Jessica Rabbit es conocida por la película de 1988: "¿Quién engañó a Roger Rabbit?” Marcó tendencia por su sensualidad belleza. Sin duda Heidi entregó un disfraz espectacular ese año.

Heidi Klum - Jessica Rabbit - Halloween

Andrew Toth/WireImage

2. Abuelita - 2013

Con un maquillaje excepcional, un vestuario increíble y una interpretación auténtica; Heidi retó los estigmas que impone el mundo del modelaje en cuanto a su clara inclinación por la juventud y delgadez extrema. Una crítica social llevada al humor y creatividad de Klum.

Heidi Klum - Disfraz de abuelita

Mike Coppola

3. El planeta de los simios - 2011

Un disfraz que dejó a más de uno con la boca abierta, el nivel de detalle del atuendo es de alta calidad, sin duda uno de sus mejores años de Halloween.

Heidi Klum - Disfraz del Planeta de los simios

Jemal Countess/Getty Images

4. Anatomía - 2011

¿Alguna vez pensaste en la musculatura del cuerpo humano como disfraz de Halloween? Como siempre, Heidi Klum va un paso por delante y sorprendió con uno de los disfraces más impactantes jamás vistos.

Heidi Klum - Disfraz de musculatura

Chris Weeks/WireImage

5. E.T. - 2024

Un disfraz compartido con su esposo Tom Kaulitz, ex vocalista del grupo musica Tokio Hotel, quien se ha convertido en su partner in crime cada Halloween.

Heidi Klum - Disfraz de Halloween de E.T.

Mike Coppola/Getty Images for Heidi Klum Halloween

6. Fiona y Shrek - 2018

Un Hallowen más dulce, Heidi, su esposo y sus hijos se disfrazaron de Fiona, Shrek y sus bebés. Con una carruaje rumbo a muy muy lejano, la modelo sorprendió una vez más con su creatividad.

Heidi Klum - Disfraz de Shrek y Fiona

Gilbert Carrasquillo/GC Images

Si pusiéramos todos los disfraces de Halloween de Heidi Klum no habría fin, sin duda es una modelo y conductora que disfruta divertirse en grande, además de incluir a su familia en lo que más ama: Halloween.

Heidi Klum halloween
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
Más contenido como este
Taylor Swift | The Eras Tour
Entretenimiento
Así respondió Taylor Swift a las malas críticas de The Life Of a Showgirl
October 13, 2025
 · 
Tania Franco
juan-gabriel-serie-netflix.jpg
Entretenimiento
La serie de Juan Gabriel ya tiene fecha de estreno en Netflix
October 13, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
taylor-swift-documental-disney
Entretenimiento
Taylor Swift anuncia el próximo estreno de su documental en Disney+
October 13, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
quien-es-la-mascara-caras.jpeg
Entretenimiento
EN EXCLUSIVA: Los investigadores de ¿Quién es la máscara? nos hablan de la séptima temporada
October 12, 2025
 · 
Regina Cuevas de la Fuente
martha-higareda-lewis-howes-tendran-dos-hijos-caras-mexico-revista-entrevista.jpg
Entretenimiento
Martha Higareda comparte fotos a punto de convertirse en mamá
La actriz está lista para recibir a sus gemelas junto a su esposo Lewis Howes
October 12, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
nicole-kidman-confesiones-entrevistajpg
Entretenimiento
Nicole Kidman habla sobre los cambios que han ocurrido en su vida
La actriz australiana contó cómo cada experiencia en su vida la ha llevado a reinventarse y crecer
October 12, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
paulina-rubio-desalojada-de-su-casa-en-miami.jpg
Entretenimiento
Paulina Rubio habría sido desalojada de su mansión en Miami
La “Chica dorada” fue desalojada por presunta deuda millonaria y daños a la propiedad
October 12, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
diane-keaton-hijos.jpeg
Entretenimiento
Quiénes son los dos hijos adoptivos de Diane Keaton
Diane tomó la decisión de no casarse y adoptar a sus dos hijos, Dexter y Duke, a los 50 años
October 12, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
katy-perry-justin-trudeau-besandose.jpg
Entretenimiento
Katy Perry y Justin Trudeau son captados besándose a bordo de un yate
El exprimer ministro de Canadá y la cantante fueron sorprendidos en Santa Bárbara, California a bordo de un yate, en trajes de baño, abrazados y besándose, lo cual podría ser la confirmación de su noviazgo
October 12, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez