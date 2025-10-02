¡Diseños de uñas para novias! Recrea la manicura de Selena Gomez para tu gran día

En su esperada boda con Benny Blanco, Selena Gomez volvió a demostrar que la sofisticación está en los detalles. La cantante apostó por un diseño de uñas glazed nails, una tendencia que aporta un brillo natural y sutil, ideal para dejar todo el protagonismo al vestido de novia.

Este look minimalista no solo resalta la elegancia de la ocasión, sino que además resulta versátil y atemporal, convirtiéndose en la opción perfecta para cualquier novia que busque un acabado pulido y sin excesos.

Selena Gomez

Cómo recrear la manicura de Selena Gomez

Si quieres inspirarte en el look de Selena para tu gran día, aquí te dejamos algunos consejos:

Base neutra: utiliza un esmalte nude o rosa pálido como color de fondo.

utiliza un esmalte nude o rosa pálido como color de fondo. Efecto “glazed”: aplica una capa perlada o con brillo sutil para lograr el acabado luminoso.

aplica una capa perlada o con brillo sutil para lograr el acabado luminoso. Forma natural: opta por uñas cortas o medianas con forma almendrada o cuadrada suave.

opta por uñas cortas o medianas con forma almendrada o cuadrada suave. Toque final: asegúrate de usar un top coat de larga duración para mantener el efecto impecable durante toda la celebración.

La boda de Selena Gomez ha dejado claro que, en cuestión de estilo, menos es más. Su manicura glazed nails ya se perfila como una de las tendencias más buscadas para novias, perfecta para quienes quieren brillar de manera sutil en el día más importante de su vida.