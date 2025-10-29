Los mejores disfraces en pareja para Halloween

Si este año quieres destacar con tu pareja sin complicarte demasiado, existen ideas de disfraces creativas, fáciles de armar y llenas de estilo.

Desde clásicos del cine hasta guiños artísticos o personajes entrañables, hay opciones para todos los gustos y niveles de producción. Solo necesitas coordinación, actitud y algunos accesorios clave para lograr un look en pareja que robe miradas este Halloween.

1. Alicia y el Sombrerero Loco

Un clásico lleno de fantasía y color. Perfecto para parejas que aman los cuentos y quieren mantener un toque divertido. El vestido azul con delantal blanco y los detalles excéntricos del sombrero crean una combinación encantadora inspirada en Alicia en el País de las Maravillas.

2. Frankenstein y su novia

Ideal para quienes prefieren un estilo más oscuro y cinematográfico. Este disfraz mezcla dramatismo con glamour, especialmente si se cuidan los detalles del maquillaje y el peinado con volumen y rayos blancos en el cabello.

3. El Fantasma de la Ópera y Christine

Para una pareja elegante que busca un disfraz con aire teatral y romántico. La máscara blanca y el vestido clásico de época evocan la atmósfera misteriosa y apasionada del legendario musical.

4. Van Gogh y su musa

Una de las ideas más creativas y modernas. Con maquillaje artístico inspirado en La noche estrellada y el característico vendaje del pintor, este disfraz transforma el arte en una experiencia visual perfecta para fotos memorables.

5. Jack y Sally de “El extraño mundo de Jack”

La pareja más emblemática de Halloween. Un disfraz atemporal que combina lo gótico con lo tierno, ideal para quienes aman las películas de Tim Burton. Puedes jugar con maquillaje de fantasía y telas de patchwork para lograr el efecto perfecto.

6. Morticia y Gómez Addams

Un clásico elegante que nunca falla. Morticia con su vestido negro entallado y maquillaje pálido, y Gómez con su traje a rayas y bigote, encarnan la sofisticación más siniestra y el amor eterno de la familia más icónica del cine.

Los disfraces en pareja son una oportunidad para ser creativos, coordinar estilos y divertirse juntos. Desde los más románticos hasta los más aterradores, hay opciones para cada personalidad. Con un poco de ingenio y atención a los detalles, este Halloween pueden convertirse en la pareja más recordada de la noche.