Lifestyle

Los mejores disfraces en pareja para Halloween

Originales e inspiradas en películas, arte y clásicos del cine, ideales para destacar sin perder el estilo

October 29, 2025 • 
Tania Franco
Disfraces de halloween en pareja

Evan Agostini/Getty Images

Si este año quieres destacar con tu pareja sin complicarte demasiado, existen ideas de disfraces creativas, fáciles de armar y llenas de estilo.

Desde clásicos del cine hasta guiños artísticos o personajes entrañables, hay opciones para todos los gustos y niveles de producción. Solo necesitas coordinación, actitud y algunos accesorios clave para lograr un look en pareja que robe miradas este Halloween.

1. Alicia y el Sombrerero Loco

Un clásico lleno de fantasía y color. Perfecto para parejas que aman los cuentos y quieren mantener un toque divertido. El vestido azul con delantal blanco y los detalles excéntricos del sombrero crean una combinación encantadora inspirada en Alicia en el País de las Maravillas.

Los mejores disfraces en pareja para Halloween - Alicia y sombrerero

2. Frankenstein y su novia

Ideal para quienes prefieren un estilo más oscuro y cinematográfico. Este disfraz mezcla dramatismo con glamour, especialmente si se cuidan los detalles del maquillaje y el peinado con volumen y rayos blancos en el cabello.

Los mejores disfraces en pareja para Halloween - Frankenstein

3. El Fantasma de la Ópera y Christine

Para una pareja elegante que busca un disfraz con aire teatral y romántico. La máscara blanca y el vestido clásico de época evocan la atmósfera misteriosa y apasionada del legendario musical.

Los mejores disfraces en pareja para Halloween - El fantasma de la ópera

Pinterest.

4. Van Gogh y su musa

Una de las ideas más creativas y modernas. Con maquillaje artístico inspirado en La noche estrellada y el característico vendaje del pintor, este disfraz transforma el arte en una experiencia visual perfecta para fotos memorables.

Los mejores disfraces en pareja para Halloween - Van Gogh

Pinterest.

5. Jack y Sally de “El extraño mundo de Jack”

La pareja más emblemática de Halloween. Un disfraz atemporal que combina lo gótico con lo tierno, ideal para quienes aman las películas de Tim Burton. Puedes jugar con maquillaje de fantasía y telas de patchwork para lograr el efecto perfecto.

sally and jack - Los mejores disfraces en pareja para Halloween

angiejaqueline2

6. Morticia y Gómez Addams

Un clásico elegante que nunca falla. Morticia con su vestido negro entallado y maquillaje pálido, y Gómez con su traje a rayas y bigote, encarnan la sofisticación más siniestra y el amor eterno de la familia más icónica del cine.

The Addams Family - Los mejores disfraces en pareja para Halloween

Pinterest.

Los disfraces en pareja son una oportunidad para ser creativos, coordinar estilos y divertirse juntos. Desde los más románticos hasta los más aterradores, hay opciones para cada personalidad. Con un poco de ingenio y atención a los detalles, este Halloween pueden convertirse en la pareja más recordada de la noche.

disfraces halloween



