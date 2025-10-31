Suscríbete
Lifestyle

Disfraces fashion y fáciles de recrear para este Halloween

Estos looks combinan estilo, actitud y un toque fashionista para lograr un disfraz inolvidable sin complicarte la vida

October 31, 2025 • 
Tania Franco
Disfraces fashion y fáciles de recrear para este Halloween

Rosdiana Ciaravolo/Getty Images

¿Buscas un disfraz original y con estilo? Te compartimos seis ideas fashion inspiradas en personajes icónicos, fáciles de hacer y perfectas para lucir con glamour este Halloween.

1. Cruella de Vil

El disfraz más glamuroso de la lista. Solo necesitas un vestido negro, abrigo (real o sintético) con estampado de dálmata y guantes rojos. Agrega una peluca bicolor o raya al medio con spray temporal blanco y negro. Con un labial rojo y un cigarrillo largo (falso), tendrás un look digno de pasarela.

Disfraz fácil y fashion de mujer

Pinterest

2. Cisne Negro

Inspirado en el clásico personaje de Black Swan, este disfraz mezcla dramatismo y elegancia. Usa un corsé negro, una falda de tul o plumas y una tiara. El toque final: delineado alado extremo, sombra plateada y labios rojo vino. Ideal para un Halloween con aire de ballet gótico.

Disfraz fácil y fashion de mujer

PINTEREST

3. Edna Moda

Perfecto para las amantes del minimalismo. Solo necesitas un vestido o camisa negra estructurada, medias opacas y lentes redondos. Complementa con una peluca bob corto y una actitud de diseñadora que no acepta “no” como respuesta. Fácil, divertido y con mucha personalidad.

Disfraz fácil y fashion de mujer - EDNA MODA

Pinterest.

4. Men in Black

Un disfraz grupal con estilo y cero esfuerzo. Basta un traje negro, camisa blanca, corbata, gafas oscuras y actitud de agente secreto. Si quieres hacerlo más divertido, incluye un alien o una placa falsa.

Disfraz fácil y fashion de mujer - mib

Pinterest

5. Trinity de Matrix

El disfraz más poderoso y elegante. Opta por un abrigo o vestido largo negro de vinil o cuero sintético, botas altas y gafas pequeñas. Agrega un peinado recogido y un makeup metálico. Canaliza toda la energía cyberpunk de los 2000 con un toque futurista.

Disfraz fácil y fashion de mujer - Matrix

Pinterest.

Este año, el disfraz perfecto no requiere complicaciones ni horas de preparación. Con un poco de creatividad y piezas que probablemente ya tengas en tu clóset, puedes lograr un look con estilo cinematográfico y mucha actitud.

halloween
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
Más contenido como este
PS2025082217873_3.jpg
Moda
Cómo maquillarte de gatubela para este Halloween paso a paso
October 30, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
Disfraces de halloween en pareja
Lifestyle
Los mejores disfraces en pareja para Halloween
October 29, 2025
 · 
Tania Franco
10 películas familiares para ver en Halloween (y dónde verlas)
Entretenimiento
10 películas familiares perfectas para ver en Halloween y dónde verlas
October 29, 2025
 · 
Tania Franco
¡Ariana Grande vuelve al castaño! 3 looks en ese tono que favorecen a los rostros redondos
Lifestyle
¡Ariana Grande vuelve al castaño! 3 looks en ese tono que favorecen a los rostros redondos
October 29, 2025
 · 
Tania Franco
Pan de muerto en CDMX
Lifestyle
Los panes de muerto más originales de la CDMX que tienes que probar este año
Del clásico hasta versiones con rompope, estos lugares reinventan el sabor más tradicional de octubre
October 26, 2025
 · 
Tania Franco
DSC029202.JPG
Lifestyle
Mercedes-Benz toma la CDMX con su tour culinario.
Cuando se trata de gastronomía, la Ciudad de México ocupa el escalón más alto del podio, y esta vez, el circuito gastronómico promete ser tan emocionante como la carrera.
October 23, 2025
 · 
Isabela Gonzalez
invertir-en-leon-por-que-se-ha-convertido-en-un-destino-estrategico-para-la-inversion.jpg
Lifestyle
Invertir en León: ¿Por qué se ha convertido en un destino estratégico para la inversión?
October 20, 2025
 · 
Caras
WhatsApp Image 2025-10-17 at 4.47.48 PM.jpeg
Lifestyle
Nueva experiencia Porsche llega a Los Cabos
Hace unos días tuvimos la oportunidad de asistir a la apertura de Porsche NOW Los Cabos, un espacio efímero que transforma la manera en que la marca presenta sus autos y su universo de estilo de vida
October 17, 2025
 · 
Camila Torre Forcén
muñeca-barbie-la-llorona-dia-de-muertos.jpeg
Lifestyle
Barbie rinde homenaje a La Llorona con esta muñeca coleccionable
La edición 2025 de Barbie Día de Muertos está inspirada en La Llorona
October 16, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez