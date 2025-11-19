Keith Urban habla del impacto emocional que le dejó su ruptura con Nicole Kidman

Keith Urban reapareció en redes sociales después de casi dos meses de silencio tras su separación de Nicole Kidman. El músico abrió su corazón en la primera emisión de su nuevo programa The Road, y admitió sentirse “completamente solo y miserable”, durante los últimos meses, y explicó que las largas temporadas fuera de las giras contribuyeron a esa sensación.

“Cuando te despiertas en un autobús de gira a las 3:30 de la madrugada, enfermo como un perro, en medio de la nada, y tienes que tocar tu quinto show esa noche... extrañas a tus amigos, a tu familia, te sientes completamente solo y miserable... te preguntas, ¿por qué hago esto? La única respuesta es: Porque esto es para lo que nací”.

Sus declaraciones surgieron después de que la prensa informara que Kidman presentó la solicitud de divorcio el 30 de septiembre, poniendo fin a casi dos décadas de relación y convivencia con dos hijas en común, Sunday Rose, de 17 años, y Faith Margaret, de 14.

De acuerdo con testimonios recogidos por Daily Mail, fuentes cercanas a la actriz australiana señalan que hubo intentos de recomponer la relación, pero que finalmente la decisión de Urban tomo por sorpresa a Kidman, quien inició el trámite legal, alegando “diferencias irreconciliables”.