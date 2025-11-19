Suscríbete
Keith Urban habla del impacto emocional que le dejó su ruptura con Nicole Kidman

El cantante reconoció públicamente la angustia y la soledad que vivió tras su separación de la actriz

Noviembre 19, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
nicole-kidman-urban-divorcio.jpeg

Keith Urban reapareció en redes sociales después de casi dos meses de silencio tras su separación de Nicole Kidman. El músico abrió su corazón en la primera emisión de su nuevo programa The Road, y admitió sentirse “completamente solo y miserable”, durante los últimos meses, y explicó que las largas temporadas fuera de las giras contribuyeron a esa sensación.

“Cuando te despiertas en un autobús de gira a las 3:30 de la madrugada, enfermo como un perro, en medio de la nada, y tienes que tocar tu quinto show esa noche... extrañas a tus amigos, a tu familia, te sientes completamente solo y miserable... te preguntas, ¿por qué hago esto? La única respuesta es: Porque esto es para lo que nací”.

Sus declaraciones surgieron después de que la prensa informara que Kidman presentó la solicitud de divorcio el 30 de septiembre, poniendo fin a casi dos décadas de relación y convivencia con dos hijas en común, Sunday Rose, de 17 años, y Faith Margaret, de 14.

De acuerdo con testimonios recogidos por Daily Mail, fuentes cercanas a la actriz australiana señalan que hubo intentos de recomponer la relación, pero que finalmente la decisión de Urban tomo por sorpresa a Kidman, quien inició el trámite legal, alegando “diferencias irreconciliables”.

Keith Urban Nicole Kidman
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
