Martha Higareda y Lewis Howes le dan la bienvenida a sus gemelas

Martha Higareda y su esposo Lewis Howes le dieron la bienvenida a sus hijas, pese a que una de las bebés y la actriz presentaron algunas dificultades durante el parto, ya se encuentran estables.

Esta mañana, la actriz dio a conocer la feliz noticia del nacimiento de sus hijas, con un tierno video en donde aparecen las manos de su esposo que se extienden poco a poco, hasta dejar al descubierto las manos de Martha, quien a su vez, las abre lentamente para mostrar que, debajo de las palmas de ambos, se encuentran las manitas de sus bebés.

“Gracias a Dios, bienvenidas al mundo a nuestras gemelas. Estamos tan agradecidos y agradecidos con Dios por el milagro de la vida”, expresaron.

“Martha y una de las bebés tuvieron algunos sustos de salud, pero ahora se están recuperando y tanto las bebés como su mamá están bien y más adelante les vamos a compartir lo que vivimos”, expresó Lewis. Hasta el momento no se han dado a conocer cuáles fueron las complicaciones que Martha Higareda tuvo durante su parto, pero al parecer no fueron de gravedad.

Al final de la publicación compartieron un fragmento de “Small hans”, canción del músico estadounidense Teddy Swims, la cual hace referencia a la espera de un ser que sane las heridas de otro. “Estas pequeñas manos no se preocupan de dónde vengo, de dónde he estado, oh nunca me amé a mí misma hasta el día en que sostuve estas pequeñas manos”.